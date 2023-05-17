KAMM 912c: дорогой эстетский рестомод из Венгрии на базе бюджетного Porsche

Крутых рестомодов на базе классических Porsche 911 на рынке сегодня довольно много, а вот Porsche 912 оказался незаслуженно забыт состоятельными любителями автоэкзотики. Porsche 912 появился на свет в 1965 году как более доступная, бюджетная версия Porsche 911 с 90-сильным 1,6-литровым 4-цилиндровым «оппозитником» от Porsche 356. По сути, Porsche 912 стал заменой Porsche 356 и ознаменовал появление в линейке Porsche младшего семейства спорткаров — сегодня эту нишу занимает Porsche 718.

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Группа венгерских реставраторов из KAMManufaktur решила с помощью Porsche 912 занять свою нишу в сегменте высокотехнологичного рестомодинга и благодаря высокому качеству работы уже получила признание среди ценителей этого жанра. Для изготовления рестомода требуется донорский Porsche 912, от которого в ход идёт отреставрированный и усиленный остов кузова, а также часть наружных панелей. По желанию клиента вся наружная обшивка может быть выполнена из углепластика. Окна выполнены из поликарбоната Lexan. Снаряженная масса KAMM 912c составляет всего 750 кг.



Двигатель для KAMM 912c поставляет швейцарская компания JPS Aircooled, занимающаяся выпуском реплик классических моторов Porsche. В данном случае речь идёт о 2,0-литровом 4-цилиндровом «оппозитнике» JPS 616 с воздушным охлаждением. KAMManufaktur снабжает его собственной системой электронного впрыска топлива, выпускной системой и нержавейки либо титана и углепластиковым кожухом охлаждения. Максимальная отдача — 190 л.с. и 228 Нм, максимальная частота вращения — 7200 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через модифицированную 5-ступенчатую механическую коробку передач Porsche и самоблокирующийся дифференциал ZF.



Подвеска и рулевое управление модернизированы: установлены регулируемые адаптивные амортизаторы TracTive, вентилируемые дисковые торомоза AP Racing и гидравлический «ручник». На выбор предлагаются несколько вариантов литых колёс классического дизайна (15- либо 16-дюймов) в сочетании с шинами Yokohama (дорожные либо трековые полуслики).



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Для салона KAMM 912c можно выбрать комфортные либо спортивные кресла на углепластиковом каркасе. В отделке широко используется углепластик с классическим клетчатым рисунком, в стандартное оснащение также входят напольный гоночный педальный узел, углепластиковый рычаг переключения передач, современный кондиционер с электронным управлением и скрытая высококлассная аудиосистема с сабвуфером, подключаться к которой нужно через Bluetooth.



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Минимальная цена KAMM 912c составляет 360 000 евро (стоимость донорской машины включена), на этот год у венгерской компании остались всего два свободных слота для сборки.

