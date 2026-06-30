Рассекречен BMW X5 пятого поколения: новый дизайн и разнообразие техники, цены известны

Варианты SUV с ДВС появятся в продаже в конце ноября 2026-го, а модификации с полностью электрическими и подключаемыми гибридными установками – в начале следующего года.

Баварская марка начала выпускать BMW X5 в 1999 году, за прошедшие годы кроссовер успел несколько раз сменить генерацию. Теперь производитель наконец полностью рассекретил BMW X5 нового, пятого по счёту поколения (внутризаводской индекс – G65): мировая премьера прошла на заводе BMW в Спартанберге (штат Южная Каролина). Цены только что представленного «икс пятого» уже известны.

На фото: новый кроссовер BMW X5 40 xDrive

Дизайн BMW X5 пятой генерации соответствует актуальному фирменному стилю баварского бренда – Neue Klasse. Новинка получила горизонтально вытянутую головную оптику со световым рисунков в виде пары «иксов» с каждой стороны, по центру их разделяет элемент в виде вертикальных фамильных «ноздрей» со светящейся окантовкой, ниже у модификаций с ДВС находится радиаторная решётка, у «электричек» – заглушка из чёрного глянцевого пластика. В финальный «ярус» переднего бампера интегрирован воздухозаборник с рисунком в виде крупной сетки.

Модель получила расширенные колёсные арки, рейлинги на крыше, обычные наружные зеркала и нестандартные дверные ручки в виде лепестков, установленных на границе бокового остекления. Ещё профиль украшают колёсные диски размером либо 21, либо 23 дюйма (в зависимости от версии). В списке базового оснащения числятся адаптивные амортизаторы, за доплату доступна пневмоподвеска. Корма получила резной спойлер в верхней части багажной двери и горизонтально вытянутые фонари, разделённые «ярлыком» с логотипом марки.

В основе «пятого» BMW X5 и iX5 лежит модернизированная версия платформы CLAR. Габаритная длина новинки равна 4994 мм (на 72 мм больше, чем у предшественника), ширина – 2000 мм (на 4 мм меньше), высота – 1751 мм (на 6 мм больше), а расстояние между осями – 3035 мм (на 60 мм больше, чем у X5 четвёртого поколения). Объём багажника равен 655 литрам (525 л – у гибридов), со сложенными задними сидениями показатель увеличивается до 1850 литров (1680 л), а у «зелёной» версии есть ещё вещевой отсек под капотом на 53 литра.

На фото салон BMW X5 M60e xDrive

Модель снабдили панорамной стеклянной крышей площадью 2,6 кв.м., подсветкой салона, спортивным рулевым колесом со «сплюснутым» ободом и физическими кнопками, а также вытянутым горизонтальным дисплеем BMW iDrive в нижней части лобового стекла, который заменяет привычный щиток приборов. Также на передней панели можно увидеть пару дисплеев фирменной информационно-развлекательной системы – центральный тачскрин диагональю 17,9 дюйма и экран для переднего пассажира на 14,6 дюйма. Опционально кроссоверу доступна функция полностью автоматического закрывания дверей.

Как мы уже сообщали ранее, новый «икс пятый» предложат с пятью вариантами «начинки». Одной из модификаций станет BMW iX5 Hydrogen, о её технике мы подробнее рассказывали ранее, производство такого варианта начнётся только в 2028 году. Кроссовер дебютировал с двигателями внутреннего сгорания, которые работают в составе мягкогибридных систем. Так, у варианта X5 40 xDrive (для американского рынка предусмотрен заднеприводный BMW X5 40) в основе лежит бензиновая 400-сильная битурбошестёрка объёмом 3,0 литра, её максимальный крутящий момент равен 580 Нм, а в пару предлагается восьмиступенчатый автомат Steptronic. На разгон с места до «сотни» такому SUV требуется 5,3 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

На фото: BMW iX5 60 xDrive

У исполнения BMW X5 40d xDrive в основе MHEV-установки лежит рядный 3,0-литровый шестицилиндровый битурбодизель, совокупная отдача системы равна 313 л.с. и 670 Нм. Двигатель тоже идёт в комплекте с 8АКП. На разгон от 0 до 100 км/ч у этого кроссовера уходит 6,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.

У гибрида BMW X5 50e xDrive в составе числятся бензиновый 3,0-литровый битурбомотор мощностью 313 л.с. (450 Нм), сопряжённый с восьмиступенчатой коробкой передач 197-сильный электродвигатель (280 Нм) и батарея полезной ёмкостью 26,5 кВт*ч. Совокупная отдача системы равна 489 л.с. (700 Нм), максимальный запас хода при движении только на электротяге на скорости до 140 км/ч – 102 км (по циклу WLTP). Первую «сотню» он набирает за 5 секунд, максимальная скорость – 250 км/ч.

Модификация BMW X5 M60e xDrive оснащается 612-сильной гибридной установкой, её максимальный крутящий момент равен 800 Нм. В её основе лежит 426-сильный бензиновый битурбомотор объёмом 3,0 литра (540 Нм), работающий в тандеме с таким же 197-сильным электродвигателем, интегрированным в 8АКП, и аналогичным аккумулятором. На разгон с места до «сотни» ему нужно 4,2 секунды, при движении только на электротяге без подзарядки он способен проехать до 98 км.

На фото: салон BMW iX5 60 xDrive 1 / 2 На фото: салон BMW iX5 60 xDrive 2 / 2

Полностью электрическая версия BMW iX5 60 xDrive имеет 800-вольтовую архитектуру, полный привод и двухмоторную установку, совокупная отдача которой равна 578 л.с., а крутящий момент – 805 Нм. Также в состав системы входит тяговая батарея полезной ёмкостью 141 кВт*ч. Максимальная дальнобойность этого кроссовера на одной зарядке – до 845 км, топовая скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч, а на разгон с месте до «сотни» ему требуется 4,6 секунды.

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Производство нового BMW X5 стартует на заводе BMW в Южной Каролине (США) в августе 2026-го. Кроссоверы с ДВС в составе MHEV-установок появятся в продаже в конце ноября, а модификации с полностью электрическими и подключаемыми гибридными установками – в начале следующего года. Стоимость стартовой версии BMW X5 40 в США составит 69 800 долларов (эквивалентно примерно 5,5 млн рублей по текущему курсу), за аналогичный полноприводник просят не менее 72 100 долларов (около 5,7 млн рублей). Покупка гибрида X5 50e xDrive обойдётся в 77 500 долларов (около 6,1 млн рублей), а «электрички» iX5 60 xDrive – в 79 800 долларов (около 6,3 млн рублей).