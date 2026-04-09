Новый BMW iX5 Hydrogen: подробности о технической начинке

Компания раскрыла некоторые детали компоновки нового BMW iX5 Hydrogen, а именно систему хранения водорода, состоящую из семи углепластиковых баллонов, объединённых в общий металлический корпус. Производство нового BMW iX5 Hydrogen должно начаться в 2028 году.

Первый BMW iX5 Hydrogen в актуальном кузове G05 (четвёртое поколения кроссовера X5) был мелкосерийным некоммерческим проектом: всего произведено порядка 100 экземпляров для опытной эксплуатации в разных странах с разным климатом, собраны статистические данные, создан задел на будущее, так как компания BMW решительно не хочет бросать водородную тему.

1 / 2 2 / 2

Осенью прошлого года было объявлено, что BMW X5 следующего, пятого по счёту поколения с заводским индексом G65 будет предлагаться сразу с пятью типами силовых установок: бензиновые, дизельные, plug-in гибридные, электрические и как минимум одна водородная. Премьера BMW X5 пятого поколения ожидается в этом году, а новый водородный BMW iX5 Hydrogen появится только в 2028-м, зато его впервые сможет купить любой желающий (правда, далеко не в каждой стране).

1 / 2 2 / 2

Новый BMW iX5 Hydrogen будет интегрирован в общую производственную цепочку кроссовера пятого поколения, то есть будет собираться на том же конвейере, что и другие версии X5, соответственно его конструкция оптимизирована под массовое производство. Так, система хранения водорода занимает физически то же место, что и тяговая батарея у электрических версий X5: семь углепластиковых баллонов для хранения водорода упакованы в общий плоский металлический корпус и находятся под полом кузов в пределах колёсной базы.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Углепластиковые баллоны соединены друг с другом параллельно и находятся под общим давлением 700 бар, всего они способны хранить не менее 7 кг водорода, полная заправка занимает около пяти минут. Сверху к задней части батареи пристыкован блок управления с центральным клапаном. Небольшая высоковольтная батарея шестого поколения будет использоваться в качестве буферного накопителя энергии, но её местоположение не раскрыто (скорее всего, она находится под полом багажника). Также пока не раскрыты характеристики электрохимического генератора и тягового электромотора, известно только, что они будут более мощные и более энергоэффективные, чем у первого BMW iX5 Hydrogen. Запас хода на одной заправке составит 750 км по циклу WLTP, тогда как у первого BMW iX5 Hydrogen было 504 км.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Между тем коммерческие перспективы нового BMW iX5 Hydrogen представляются довольно блеклыми: в Европе сейчас порядка 300 действующих водородных заправок, из них лишь примерно половина рассчитаны на давление 700 бар, остальные — на 350 бар, то есть заправить на них BMW iX5 Hydrogen либо не получится (не будет соответствующего пистолета) либо получится только наполовину. Стоимость полной заправки (7 кг водорода) в зависимости от страны и конкретной станции на сегодняшний день составляет от 80 до 130 евро, что дорого даже по сравнению с взлетевшими за последние недели на фоне иранских событий ценами на бензин и солярку.

Впрочем, ясно, что BMW работает на перспективу и накопление опыта, к тому же часть её расходов покрывают власти Германии: в свежем пресс-релизе сказано, что федеральное правительство выделило на разработку нового iX5 Hydrogen 191 млн евро, земля Бавария — 82 млн евро.