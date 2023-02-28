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  • Водородный BMW iX5 Hydrogen запущен в производство в дорестайлинговом кузове

Водородный BMW iX5 Hydrogen запущен в производство в дорестайлинговом кузове

28.02.2023 240 0 2

Технические характеристики серийного кроссовера с электрической силовой установкой на водородных топливных элементах оказались лучше, чем у прототипа, но тираж модели составит менее 100 экземпляров и в свободную продажу они не попадут.

Компания BMW занимается разработкой водородных автомобилей с конца 70-х годов прошлого века, до прошлого десятилетия это были в основном машины с водородными ДВС, затем BMW в сотрудничестве с Toyota переключилась на разработку силовых установок на основе электрохимических генераторов с водородными топливными элементами. В 2019 году в статусе прототипа была представлена водородная версия кроссовера BMW X5, в 2021 году эта машина получила свой окончательный облик и имя — BMW iX5 Hydrogen, мелкосерийное производство планировалось начать в 2022-м, но по факту релиз о начале выпуска диковинной модели вышел только на этой неделе.

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Серийный BMW iX5 Hydrogen с синими вставками на кузове а особо аэродинамичными 22-дюймовыми колёсами выглядит точно так же, как в 2021 году, а ведь исходный BMW X5 поколения G05 в начале февраля пережил рестайлинг. Было бы логично обновить и iX5 Hydrogen, но компания BMW предпочла этого не делать, поскольку коммерческих перспектив у водородной версии нет — будет выпущено менее 100 экземпляров для опытной эксплуатации в разных странах с разным климатом.

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Опыт, полученный при разработке и эксплуатации BMW iX5 Hydrogen, будет использован для разработки водородных автомобилей BMW следующего поколения: по данным немецкого журнала auto motor und sport, во второй половине текущего десятилетия можно ожидать «товарную» водородную версию BMW X5 (уже следующего поколения) и водородную версию электромобиля BMW Neue Klasse. Спешки особой нет, потому что даже в прогрессивной Европе сеть водородных заправок пока развита очень слабо: например, в Германии их около ста, но к концу десятилетия будет намного больше (как минимум, на порядок) и тогда водородные автомобили станут востребованными и прибыльными.

Нынешний BMW iX5 Hydrogen имеет компоновку, схожую с таковой у Toyota Mirai второго поколения, но бо́льшая часть компонентов у BMW своя, японская компания поставляет только топливные элементы, а их упаковка в электрохимический генератор и установка всего навесного оборудования происходят на заводе BMW в немецком Ландсхуте, сам кроссовер собирается в Мюнхене в Центре исследований и инноваций, то есть, по сути, в ручном режиме.

Водород общей массой около 6 кг хранится под давлением 700 бар в двух углепластиковых баллонах, расположенных Т-образно в пределах колёсной базы, их полная заправка занимает всего 3-4 минуты. Электрохимический генератор находится спереди под капотом, его постоянная мощность — 125 кВт (170 л.с.). Единственный электромотор вместе с редуктором, блоком силовой электроникой и буферной литий-ионной батареей расположен на задней оси. Максимальная отдача электромотора — 295 кВт (401 л.с.), тогда как на стадии прототипа заявлялись 275 кВт (374 л.с.). Электрический силовой блок скомпонован очень компактно и не влияет на объём багажника.

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Максимальная отдача электромотора доступна только при заряженной буферной батарее, максимальная мощность которой составляет 170 кВт (231 л.с.), с разряженной батареей отдача электромотора упадёт до уровня электрохимического генератора. Ёмкость батареи в пресс-релизе не указана, auto motor und sport сообщает, что она составляет менее 10 кВт·ч. Ещё немецкие коллеги узнали максимальный крутящий момент электромотора — 710 Нм и максимальную скорость BMW iX5 Hydrogen — 205 км/ч, но доступна она опять-таки только короткое время при полностью заряженной батарее. Максимальная постоянная скорость составляет чуть более 180 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 с. Снаряженная масса водородного кроссовера — 2460 кг. Запас хода на одной заправке — 504 км по циклу WLTP.

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Добавим, что сейчас некоторые компании, в том числе Keyou GmbH, созданная выходцами из BMW, занимается разработкой водородных ДВС нового поколения, но сама компания BMW, насколько нам известно, водородными ДВС сейчас не занимается и делает ставку на водородные электромобили, поскольку в перспективе их будет проще производить вместе с традиционным, батарейными электромобилями.

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