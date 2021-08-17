Водородный BMW iX5 Hydrogen: уже без камуфляжа, премьера — в сентябре

Компания BMW объявила, что представит свой первый серийный водородный кроссовер iX5 Hydrogen на выставке IAA Mobility 2021, что пройдёт в первой половине сентября в Мюнхене, и будет катать на нём всех желающих.

Водородный SUV был впервые показа в статусе прототипа осенью 2019 года, весной 2020-го компания BMW рассекретила его техническую начинку, в начале лета 2021-го кроссовер вышел на полевые испытания, а теперь готовится к премьере — опубликована очередная доза фотографий, на сей раз без камуфляжных наклеек.

«Опытное» имя i Hydrogen NEXT ожидаемо заменено на «серийное» iX5 Hydrogen, но производство кроссовера начнётся только в 2022 году, да и то в небольших количествах, потому что для широкого распространения водородных машин даже в развитых странах пока остро не хватает водородных заправок.

Европейские власти сейчас всерьёз взялись за водородную тему, поскольку даже самым тугодумным местным чиновникам стало очевидно, что электрифицировать грузовой транспорт традиционным, батарейным методом пока невозможно, а без этого невозможно реализовать мечту об углеродной нейтральности Европы. На текущем уровне развития технологий только водород может обеспечить грузовикам экологически чистые пробеги на большие расстояния. При самом оптимистическом сценарии развития событий водородные машины, как грузовые, так легковые, станут в Европе более-менее массовым явлением уже во второй половине текущего десятилетия.



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Силовая установка BMW iX5 Hydrogen разработана совестного с компанией Toyota, её компоновка почти идентична таковой у седана Toyota Mirai второго поколения. Это значит, что BMW iX5 Hydrogen будет предлагаться исключительно в заднеприводном исполнении с единственным электромотором мощностью 275 кВт (374 л.с.). Мощность электрохимического генератора заметно меньше — 125 кВт (170 л.с.), поэтому и электромотор сможет выдавать максимальную мощность не всегда, а лишь кратковременно — конкретная длительность будет зависеть от уровня заряда буферной АКБ, ёмкость которой пока не объявлена.



Водород хранится под давлением 700 бар в двух баллонах, расположенных Т-образно в пределах колёсной базы, их полная заправка занимает всего 3-4 минуты — одно из ключевых преимуществ водородных электромобилей над батарейными.



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Прочие технические данные BMW iX5 Hydrogen будут, вероятно, объявлены в сентябре, а сейчас можно полюбоваться дизайном машины. От исходного BMW Х5 водородный кроссовер отличается оригинальным дизайном бамперов с синими акцентами, причём многие элементы декора изготовлены на 3D-принтере — так экологичнее. 22-дюймовые колёсные диски у iX5 Hydrogen имеют уникальный дизайн и пониженное аэродинамическое сопротивление. В салоне — тоже синие акценты и надписи Hydrogen, чтобы водитель и пассажиры ни на секунду не забывали, чем питается их автомобиль.



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В сущности, объём стилистический изменений такой же, как у электрического BMW iX3 по отношению к обычному Х3. На прошлой неделе BMW iX3 пережил рестайлинг — всего через год после премьеры. Полагаем, такая же участь ждёт и iX5 Hydrogen: в Мюнхене его покажут таким, как на представленных здесь фотографиях, а в серию водородный кроссовер пойдёт уже в рестайлинговом кузове либо получит его с небольшой задержкой после начала выпуска. Обычный BMW X5 актуального четвёртого поколения (G05) выпускается с 2018 года, его рестайлинг ожидается не позднее следующего года.

