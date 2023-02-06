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BMW будет выпускать автомобили семейства Neue Klasse в Мексике

06.02.2023 59 0 0

Баварский производитель собирается инвестировать 800 млн евро в модернизацию своего мексиканского завода (расположен в Сан-Луис-Потоси).

Компания BMW анонсировала разработку автомобилей нового семейства весной 2021 года: в их основу ляжет новая гибкая модульная платформа Neue Klasse, предназначенная для электромобилей. Как Kolesa.ru сообщал ранее, на ней смогут базироваться модели самых разных габаритов (от компактного 2 series до полноразмерного кроссовера X7). У электрокаров нового семейства будет ровный пол в салоне, ёмкая батарея, различные варианты с передним, задним или полным приводом.

На фото: завод BMW в Мексике

Производство автомобилей на «тележке» Neue Klasse будет налажено на разных заводах. Первым, в 2025 году, свои двери откроет новое предприятие iFactory в Дебрецене, Венгрия, его строительство началось в начале прошлого лета. Как сообщалось ранее, в 2026-м модели анонсированного семейства поступят ещё на одну производственную площадку: она расположена в Мюнхене, Германия (это предприятие станет основным для «нового класса»).

Теперь стало известно, что появится и третья площадка, на которой будут выпускать автомобили на платформе Neue Klasse. Речь идёт о мексиканском заводе BMW, который расположен в Сан-Луис-Потоси. Компания намерена инвестировать 800 млн евро в модернизацию этого предприятия. Из этой суммы большая часть – 500 млн евро – уйдёт на возведение нового сборочного центра для выпуска высоковольтных батарей на территории нынешнего завода в Мексике.

Площадь этого центра будет равна 85 тыс. кв.м. Здесь появятся места для более 500 сотрудников, которые займутся производством тяговых аккумуляторов следующего поколения, предназначенных для полностью электрических моделей BMW. Новый центр по выпуску батарей в Мексике по плану должен быть запущен в 2027 году.

В BMW рассказали, что у электромобилей на платформе Neue Klasse аккумуляторный блок будет интегрирован непосредственно в конструкцию. Также производитель отметил, что литий-ионные аккумуляторные элементы будут иметь круглую форму, их плотность будет увеличена более чем на 20%, дальнобойность – на 30%, также в компании пообещали более высокую скорость зарядки.

Как стало известно в августе 2022-го, первенцами, в основу которых ляжет «тележка» Neue Klasse, станут две модели: седан, который по габаритам окажется сравним с актуальной «четырёхдверкой» BMW 3 series, а также новый спортивный SUV. Пока что официальной информации об этих «зелёных» новинках по-прежнему нет. Предполагается, что у седана пробег на одной зарядке составит около 700 км (при расчёте по циклу WLTP).

Напомним, первым серийным электромобилем баварской марки был хэтчбек BMW i3: его производство стартовало в 2013 году, а завершилось в июне прошлого года. Ранее в компании подсчитали, что совокупный тираж этой «электрички» составил 250 тыс. экземпляров.

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