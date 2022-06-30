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  • BMW завершает производство электрохэтча i3. На заводе наладят выпуск нового Mini Countryman

BMW завершает производство электрохэтча i3. На заводе наладят выпуск нового Mini Countryman

30.06.2022 44 0 0

Совокупный тираж «электрички» баварского бренда составил 250 тыс. экземпляров. В качестве прощальной партии предприятие в Лейпциге выпустило десяток машин эксклюзивной серии HomeRun.

 

Для немецкой марки BMW i3 стал первым серийным электромобилем, его производство стартовало в 2013 году. По информации сайта Carsalesbase, пиковым для модели на европейском рынке оказался 2019 год, когда клиенты купили 31 604 хэтчбека. В «ковидном» 2020-ом показатель снизился на 26% до 23 361 шт. По итогам прошлого года старосветские дилеры сумели реализовать 25 029 машин (на 7% больше, чем годом ранее).

Информация о том, что у баварского электрохэтча не будет прямого наследника, появилась уже давно, её подтвердили и в компании. Теперь же стало известно о завершении выпуска машин на предприятии BMW в Лейпциге. Стоит отметить, что в октябре 2021-го конвейер преодолел отметку в 200 тыс. экземпляров, а в начале текущей недели модель преодолела рубеж в 250 тыс. машин.

В качестве прощальной партии предприятие в Лейпциге выпустило десяток машин эксклюзивной серии HomeRun. В основу каждого такого автомобиля легла версия i3S, вариантов цвета кузова два – тёмно-серый Frozen и тёмно-красный Frozen Red II. У машин спецсерии 20-дюймовые чёрные колёсные диски, которые обули в низкопрофильную резину, адаптивные фары и стеклянный люк в крыше с электроприводом. Салон получил отделку кожей, особое оформление потолка, навигационную систему, подогрев сидений, топовую акустическую систему.

Стоит отметить, что все десять автомобилей версии HomeRun уже проданы, причём, как пояснили в компании, покупатели могли наблюдать за сборкой своих электрохэтчей в сборочном цехе на заводе в Лейпциге. Напомним, запас хода у «пятидверок» довольно скромный по нынешним меркам: на одной зарядке они могут проехать до 240 км. BMW i3s оснащается 184-сильным электромотором (крутящий момент – 270 Нм). На разгон с места до «сотни» ему нужно 6,9 секунды.

Теперь завод BMW в Лейпциге будет модернизирован: оборудование готовят к началу производства Mini Countryman третьего поколения, речь идёт в том числе о выпуске полностью электрической версии этой модели. Новинка встанет на конвейер в следующем году. Сейчас площадка используется ещё для производства электрических компонентов, необходимых другим моделям баварского бренда (выпуск стартовал ещё в мае 2021 года).

О следующем Mini Countryman информации пока немного. По предварительным данным, помимо полностью электрической версии, в линейке будет подключаемый гибрид, а также варианты с мягкогибридными силовыми установками, в основе которых будут бензиновые и дизельные моторы, работающие в тандеме с 48-вольтовыми «электродовесками». Ранее мы показывали, как возможно будет выглядеть Countryman новой генерации.

Отметим, в Европе за прошлый год продажи Mini Countryman слегка подросли: клиенты купили 45 375 единиц, что на 0,5% больше чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у модели спад: за первую треть старосветские дилеры реализовали 13 914 экземпляров, что на 25,5% меньше, чем за январь-апрель 2021-го.

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