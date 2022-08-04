Автомобили «Нового класса»: BMW готовит седан размером с 3 series и спортивный кроссовер

У марки BMW на старосветском рынке в течение последних нескольких лет наблюдается отрицательная динамика. В 2021 году европейцы купили 669 534 машин, что на 0,6% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. По данным сайта Carsalesbase, в текущем году падение стало более заметным: за первое полугодие дилеры продали 317 848 единиц, что на 14,6% меньше, чем в январе-июне предыдущего года. В дальнейшем баварцы намерены расширить свой модельный ряд, в том числе за счёт электромобилей семейства Neue Klasse (то есть «Новый класс»).



На фото: глава концерна BMW Оливер Ципзе

Производитель анонсировал новое семейство ещё весной 2021 года: Neue Klasse является названием гибкой модульной платформы разработки BMW, предназначенной для электрокаров. На ней можно будет создавать автомобили самых разных габаритов – от компактного 2 series до полноразмерного кроссовера X7. Машинам пообещали прямой пол, ёмкую батарею и вариативность привода: передний, задний или полный.

Теперь глава баварского концерна Оливер Ципзе поделился подробностями о планах по выпуску электромобилей семейства Neue Klasse. Первенцами на этой платформе станут две модели: седан, который по габаритам окажется сравним с актуальной «четырёхдверкой» BMW 3 series, а также новый спортивный SUV. Информации об этих «зелёных» новинках пока практически нет. Предполагается, что у «четырёхдверки» пробег на одной зарядке составит примерно 700 км (по циклу WLTP).



На фото: BMW 330i M Sport 1 / 2 На фото: BMW 330i M Sport 2 / 2

По словам Оливера Ципзе, на автомобили, базирующиеся на «тележке» Neue Klasse, к концу текущего десятилетия должно приходиться более половины от совокупного объёма глобальных продаж машин баварского бренда.

Изначально, в 2025 году, производство электромобилей семейства Neue Klasse наладят на заводе iFactory в Венгрии: его строительство началось в начале текущего лета. Предполагается, что первой моделью на этом конвейере станет кроссовер BMW iX1: этот электрокроссовер дебютировал 1 июня, его производство по первому времени наладили на предприятии в Регенсбурге (Германия), здесь выпускают X1. До дилеров эта новинка доберётся в ноябре текущего года. В свою очередь будущим моделям «Нового класса» в 2026 году двери откроет ещё одна производственная площадка – основное предприятие концерна в Мюнхене.



На фото: BMW iX1 1 / 2 На фото: BMW iX1 2 / 2

Напомним, первым серийным электромобилем BMW был хэтчбек i3: его производство стартовало в 2013 году, а завершено было в июне текущего года. Совокупный тираж этой «электрички» составил 250 тыс. экземпляров. В качестве прощальной партии предприятие в Лейпциге выпустило десять машин эксклюзивной серии HomeRun: у таких машин 20-дюймовые чёрные колёсные диски, низкопрофильные шины топовая «акустика» и стеклянный люк с электроприводом.

На данный момент оборудование готовят к началу производства Mini Countryman третьего поколения, в том числе полностью электрической версии этой модели: новинка встанет на конвейер в следующем году. Пока что площадка используется для выпуска электрических компонентов, необходимых другим моделям баварского бренда.

