У грядущего кроссовера BMW X5 нового поколения будет пять вариантов «начинки»

22.09.2025 546 0 0

Версии бензиновыми и дизельными ДВС, подключаемыми гибридными установками, а также электромоторами появятся в 2026-м, а серийное производство автомобилей с водородными топливными элементами стартует в 2028 году.

Баварская марка начала выпускать кроссовер BMW X5 в 1999 году. Кроссовер актуальной четвёртой генерации дебютировал в 2018-м, а обновление пережил в феврале 2023-го. Согласно статистике Jato Dynamics, за первую половину 2025 года дилеры бренда реализовали в Европе 19 797 экземпляров, что на 11% меньше, чем в январе-июне 2024-го. На сегодняшний день компания продолжает разрабатывать «икс пятый» следующего поколения, который появится уже скоро.

На фото: прототип нового кроссовера BMW iX5 Hydrogen

В BMW рассказали о том, что у нового X5 будет в общей сложности пять вариантов «начинки». Уже известно, что в 2026 году появятся модификации с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания, с подключаемыми гибридными установками и с электромоторами (официальные подробности о них появятся позже), а в 2028-м семейство пополнит серийный вариант SUV, работающий на водородных топливных элементах.

Напомним, в линейке баварской марки ранее уже числился водородный кроссовер BMW iX5 Hydrogen – он был выпущен в 2023 году в дорестайлинговом кузове и лимитированным тиражом: менее сотни экземпляров, которые не попали в свободную продажу. Согласно анонсу компании, с новым «водородомобилем» всё должно быть иначе. Проект реализуется в рамках инициативы HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale), которая предназначена для первоначального пилотного внедрения в Германии.

Производитель не только подтвердил, что новый BMW iX5 Hydrogen будет серийным, но и опубликовал серию официальных «шпионских» фотографий замаскированного прототипа такой новинки. Сейчас будущий «водородомобиль» находится на этапе дорожных испытаний. Судя по снимкам, у такой версии будут разве что минимальные отличия во внешности от других модификаций. У предшественника, к примеру, экстерьер был украшен различными бирюзовыми декоративными элементами.

Новый BMW iX5 Hydrogen выйдёт на рынок в качестве первой серийной модели марки, работающей на водороде. В компании рассказали о том, что этот кроссовер оснастят системой топливных элементов третьего поколения. BMW разрабатывает её в сотрудничестве с японской корпорацией Toyota. Ожидается, что у этой «начинки» будет более компактная конструкция, увеличенная отдача и большая эффективность.

В компании рассчитывают, что у нового водородного кроссовера подрастут как дальнобойность, так и производительность при одновременном снижении энергопотребления. Баварцы отметили, что «водород является недостающим элементом для завершения головоломки электромобильности, в которой системы электропривода на батарейках не являются оптимальным решением».

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что новый BMW X5 может получить гибридную установку типа range extender. По предварительной информации, у такого кроссовера совокупный запас хода составит примерно 965 км.

кроссовер авторынок новинки водородные авто BMW BMW X5
