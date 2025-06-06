Новый BMW X5 может получить гибридную установку типа range extender

Компания BMW в 1999 году начала выпускать кроссовер, получивший индекс X5 в качестве названия. SUV актуального поколения был представлен в 2018-м, а обновление пережил в феврале 2023-го. По данным Jato Dynamics, за первую треть 2025-го европейские дилеры реализовали 13,6 тыс. экземпляров, что на 8% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. Сейчас баварцы занимаются разработкой «икс пятого» следующей генерации.

На фото: прототип нового BMW X5

Ранее прототипы будущей новинки уже попадались в объективы фотошпионов, причём речь идёт как о полностью электрических версиях, которые, скорее всего, выйдут на рынок с собственным индексом BMW iX5, так и о варианте с ДВС (причём в топовой версии M60e xDrive). Как сегодня сообщил Autocar, в гамму будущего BMW X5 может войти модификация с гибридной силовой установкой типа range extender (REx).

По данным британского издания, баварские инженеры сейчас уже занимаются соответствующими разработками. Также в материале со ссылкой на «высокопоставленные источники в BMW» говорится о том, что решение вернуться к гибридной системе REx компания приняла из-за увеличения продаж моделей с такой «начинкой». Причём особенно это заметно в Китае, который является крупнейшим рынком сбыта для BMW.

Рендер нового BMW X5

По предварительной информации, у нового BMW X5 REx совокупный запас хода (с полным топливным баком и полностью заряженной тяговой батареей) составит около 965 км (600 миль). Никаких других подробностей о потенциальной «начинке» будущего «икс пятого» издание не рассказало.

Рендер нового BMW X5

Непосредственно технология для марки не нова: в линейке ранее уже была модель с гибридной установкой типа range extender. Речь идёт о хэтчбеке BMW i3 REx, который предлагался с дополнительным двухцилиндровым бензиновым мотором, не имеющим механической связи с колёсами и работающим в качестве генератора для аккумулятора. Такой вариант был у модели на старте, в 2013 году, и продержался до 2018-го; в целом ситикар BMW i3 был отправлен в отставку летом 2022-го.

На фото: BMW i3 (2013–2017)

Любопытно, что генеральный директор BMW Оливер Ципзе ещё в прошлом году считал технологию REx слишком дорогостоящей. «Наличие очень большой батареи и двигателя внутреннего сгорания – это предел финансовой логики», – отмечал он. По его словам, клиентов устраивала дальнобойность около 100 км при движении на электротяге, которую обеспечивают модели с PHEV-установками. Судя по информации Autocar, он мог изменить своё мнение по этому вопросу.

Помимо нового BMW X5 гибридные установки типа range extender могут получить и другие модели марки. Не исключено, что такая техника появился у новых X3 и X7, которые дебютируют в 2026 году. Премьера следующего «икс пятого» намечена на первую половину следующего года.