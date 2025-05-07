Официально подтверждено: у кроссовера BMW X7 будет преемник

Сейчас будущий SUV баварской марки уже находится в разработке. Информации о сроке дебюта новинки пока нет. По предварительным данным, новый X7 появится на рынке в 2027-м.

Производство полноразмерного кроссовера BMW X7 стартовало в 2018 году, а обновление эта модель пережила весной 2022-го. Судя по статистике Jato Dynamics, на европейском рынке по итогам 2024 года этот SUV добился 16-процентного прироста (было реализовано 8910 экземпляров), однако уже в первом квартале 2025-го был зафиксирован спад на 27%: продажи «икс седьмого» в январе-марте составили 1827 единиц.

На фото: актуальный BMW X7

Несмотря на сравнительно невысокие показатели продаж полноразмерного кроссовера, сейчас, очевидно, подходит время для смены генерации, однако в компании по-прежнему не торопятся говорить на эту тему. Только сегодня, в рамках подведения финансовых итогов в первом квартале 2025-го баварцы впервые официально подтвердили, что у BMW X7 будет преемник.

Так, производитель заявил, что за отчётный период расходы, которые зафиксировала компания, пошли на исследования и разработки для грядущих моделей Neue Klasse, в том числе нового iX3, а также для преемников X5 и X7. При этом если о следующем «икс пятом» сведения уже есть (мы даже публиковали шпионские снимки замаскированного прототипа), то про «икс седьмой» второй генерации данных ранее не было.

Очевидно, что сейчас будущая новинка уже находится в разработке. При этом в компании не рассказали официально о сроках появления преемника BMW X7. Хотя, как сообщает Autocar, в документах, которые в BMW ранее отправили американским дилерам, отмечалось, что новый «икс седьмой» поступит в продажу в Штатах в 2027 году, через год после нового BMW X5.

По предварительным данным, у BMW X7 второго поколения впервые появится полностью электрическая силовая установка. Не исключено, что «начинку» (включая 800-вольтовую архитектуру, тяговые аккумуляторы и электромоторы) такая модификация разделит с будущим «младшим братом» BMW iX5.

На фото: салон актуального BMW X7

Известно, что новый BMW iX3, который дебютирует на автосалоне в Мюнхене в текущем году, станет первенцем, примерившим на себя фирменный стиль и получившим технологии Neue Klasse. Позже новый язык дизайна и технические элементы получат и другие модели баварского бренда, в том числе следующий BMW X7.

Актуальный X7 на европейском рынке предлагается только с MHEV-установками. В их основе может быть либо 3,0-литровый дизель (отдача составляет 352 л.с., максимальный крутящий момент – 720 Нм), либо бензиновая битурбошестёрка такого же объёма (381 л.с., 540 Нм), либо бензиновый двигатель объёмом 4,4 литра (530 л.с., 750 Нм). В Германии стартовый ценник нынешнего большого кроссовера равен 105 600 евро (эквивалентно примерно 9,62 млн рублей по текущему курсу).