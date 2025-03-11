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BMW iX3 нового поколения готовится к презентации, которая пройдёт позже в этом году

11.03.2025 90 0 0

Ожидается, что будущий кроссовер баварской марки выйдет на рынок в 2026-м. Он поборется за покупателей с Audi Q6 e-tron и пока не представленным электрическим Mercedes-Benz GLC.

В BMW презентовали кроссовер iX3 в статусе концепта в 2018 году, а товарный вариант, представляющий собой полностью электрическую версию паркетника BMW X3, дебютировал в июле 2020-го. При этом первое обновление случилось весьма скоро, уже в августе 2021-го (модели достались косметические обновки). По данным Jato Dynamics, в прошлом году продажи этой «электрички» на европейском рынке упали на 38% до 15 916 экземпляров.

На фото: прототип BMW iX3 нового поколения на тестах в Южной Африке

Сейчас баварская компания продолжает заниматься разработкой «зелёного» паркетника второго поколения. Напомним, новинка будет создана по мотивам концепта BMW Vision Neue Klasse X, который был представлен в марте 2024-го. Шоу-кар снабдили горизонтально вытянутой головной оптикой с объёмным световым рисунком, заглушкой в виде узких вертикальных фирменных «ноздрей», а также большими горизонтальными фонарями на корме.

В компании рассказали о том, что новый BMW iX3 сейчас находится на заключительном этапе летних дорожных испытаний, которые проводятся в Южной Африке. Отметим, в 2024-м прототип «электрички» уже попадался в объективы фотошпионов, при этом им удалось запечатлеть не только внешность, но и частично «технологический салон» будущей новинки.

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Предполагается, что у серийного электрического кроссовера форма головной оптики, «ноздрей» и задних фонарей будет такой же, как у концепта. На улучшение аэродинамики повлияют обтекаемый силуэт, угол наклона лобового стекла, выдвижные дверные ручки. Судя по снимкам, у BMW iX3 второго поколения будут обычные наружные зеркала, покатая крыша и спойлер с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери.

Ожидается, что в интерьере будущего BMW iX3 реализуются решения, продемонстрированные в концепте Vision Neue Klasse X, речь идёт о горизонтальной панели Panoramic iDrive, проходящей под лобовым стеклом, которая заменит привычный щиток приборов, а также о центральном тачскрине информационно-развлекательной системы, который может получить необычную форму. Ещё паркетник может получить многофункциональное рулевое колесо, «приплюснутое» с двух сторон.

Концепт BMW Vision Neue Klasse X
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Концепт BMW Vision Neue Klasse X
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Концепт BMW Vision Neue Klasse X
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Пока что официальной информации о технике BMW iX3 следующего поколения по-прежнему нет. По предварительным данным, SUV оснастят тяговой батареей ёмкостью до 100 кВт*ч, а максимальный запас хода будет равен примерно 700 км (по циклу WLTP). Известно, что все представители нового «зелёного» семейства баварского бренда получат электротехнику eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой.

Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X
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Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X
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Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X
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BMW iX3 второго поколения станет первым электромобилем нового семейства марки. Не исключено, что его премьера пройдёт осенью текущего года в рамках автосалона в Мюнхене, а на рынок будущий кроссовер, вероятно, выйдет в 2026-м. Ему в соперники прочат Audi Q6 e-tron и пока не представленный полностью электрический Mercedes-Benz GLC (кстати, недавно он показался на первых официальных фотографиях).

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