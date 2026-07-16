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Флагманский кроссовер Zeekr 9X: теперь и двухрядная версия

16.07.2026 727 0 1
Флагманский кроссовер Zeekr 9X: теперь и двухрядная версия

В Китае уже объявлен старт предзаказов на пятиместную модификацию полноразмерного SUV, «живые» продажи стартуют через пару недель.

Входящая в состав китайского холдинга Geely марка Zeekr появилась в 2021 году. Напомним, изначально компания планировала продавать под ней только «электрички», но позже решила добавить в линейку и подключаемые гибриды. Флагманский полноразмерный кроссовер Zeekr 9X вышел на поднебесный рынок осенью 2025 года, однако тогда модель предложили только с трёхрядным салоном. Теперь готова новая двухрядная модификация.

На фото: пятиместный кроссовер Zeekr 9X

Изначальная версия Zeekr 9X имела компоновку 2+2+2, с двумя капитанскими креслами во втором ряду и отдельными сидениями в третьем. Тогда как новый вариант имеет привычный расклад с креслами водителя и переднего пассажира, а также с трёхместным задним диваном. Габариты у обеих модификаций одинаковые: длина равна 5239 мм, ширина – 2029 мм, высота – 1819 мм, а расстояние между осями составляет 3169 мм.

Внешность у шести- и пятиместной версий Zeekr 9X идентична: те же классические формы премиального SUV, огромная радиаторная решётка, необычная светодиодная головная оптика, «монофонарь» с двумя тонкими светящимися полосками, между которыми по центру располагается надпись с названием бренда.

Zeekr 9X в пятиместном исполнении оснастили комплексом водительских помощников Qianli Haohan, который включает в себя 43 высокоточных датчика, в том числе лидар, интегрированный в кромку крыши над лобовым стеклом. В салоне, помимо сидений, изменений, по сути, нет. Так, на передней панели предусмотрены 13-дюймовая овальная виртуальная приборка и табло, объединяющее два 16-дюймовых дисплея информационно-развлекательной системы Zeekr AI OS 7. Кроме того, имеется 47-дюймовый проекционный экран дополненной реальности.

Кроссоверу положена акустика Naim с 32 динамиками (из них четыре установлены в потолке, восемь – в подголовниках). Кресла отделаны натуральной кожей, для декора использованы древесные вставки, а потолок оббит замшей. Ширина подушек сидений заднего дивана превышает 53 см, второй ряд получил функцию массажа в разных режимах. Ещё в салоне имеется 9-литровый отсек, который может поддерживать заданную температуру в диапазоне от -6℃ до +50℃.

На фото: салон пятиместного кроссовера Zeekr 9X

«Начинка» у новой модификации кроссовера, базирующегося на платформе SEA-S с 900-вольтовой электрической архитектурой, стандартная. Как Колёса.ру сообщали ранее, гибридная установка Zeekr 9X может работать как в последовательном, так и в параллельном режиме. Это значит, что установленный спереди под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 279 л.с. может вращать передние колёса через одноступенчатый редуктор, а может работать в режиме генератора для тяговой батареи.

У стартовых версий полноразмерного кроссовера два электромотора (один на передней оси, второй – на задней), у топовых исполнений система включает в себя три электродвигателя (два из них на задней оси). В первом случае максимальная совокупная отдача равна 897 л.с., а крутящий момент – 935 Нм, во втором – 1400 л.с. и 1410 Нм. Ёмкость тяговой батареи – либо 55, либо 70 кВт*ч. Zeekr 9X с трёхмоторной установкой разгоняется с места до «сотни» за 3,1 секунды, максимальная скорость – 240 км/ч.

На сегодняшний день в Китае уже объявлен старт предзаказов на пятиместную модификацию Zeekr 9X, а «живые» продажи новой версии начнутся в конце июля 2026 года. Цены станут известны позже.

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