Обновлённый внедорожник Tank 300 представлен официально

Дилеры в Китае начали собирать предзаказы. Цены некоторых версий посвежевшей модели уже известны, за новинку сейчас от 259 800 юаней (эквивалентно примерно 2,94 млн рублей по текущему курсу).

Поднебесный концерн Great Wall в 2020 году представил автомобиль под названием Wey Tank 300, однако позже Tank стал отдельным брендом для выпуска и продвижения внедорожников. Стоит отметить, что «300-й» уже обновляли весной 2025-го: модели пересмотрели интерьер и добавили дизель в гамму. Тем не менее, продажи внедорожника в Китае снижаются: за первые пять месяцев 2026-го выбор в его пользу сделали менее 20,8 тыс. клиентов (на 30,8% меньше, чем годом ранее).

На фото: обновлённый внедорожник Tank 300 (для китайского рынка)

Теперь производитель решил ещё раз обновить Tank 300, предназначенный для китайского рынка. На этот раз внедорожник получил ряд внешних изменений: всем его версиям досталась новая чёрная радиаторная решётка с рисунком в виде сетки, с крупной надписью с названием бренда по центру и небольшим шильдиком GWM сбоку. Головная оптика осталась прежней, но фары слегка иначе «вписали» в новую решётку.

Внедорожнику досталась ещё более массивная нижняя часть переднего бампера с интегрированными противотуманками, а также местами для крепления лебедок, дополнительной светотехники, экшн-камер и т.д. Посвежевшему Tank 300 положены 18-дюймовые колёсные диски, его угол въезда равен 38°, угол съезда – 33°, угол рампы – 19°. Минимальный дорожный просвет составляет 235 мм и глубина брода – 800 мм. Версиям побогаче достался лидар в кромке лобового стекла (для комплекса водительских помощников Coffee Pilot 2).

В салоне обновлённого Tank 300 установили иное рулевое колесо, а на передней панели установлен прежний виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, а по центру находится горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы с разрешением 2,5K и голосовым помощником, его диагональ равна 15,6 дюйма. В списке оснащения также числятся: акустика с 12 динамиками, подогрев руля, передние кресла функциями вентиляции, подогрева, массажа и памяти настроек.

Габариты стандартного Tank 300, предназначенного для Китая, остались прежними: его длина равна 4750 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1903 мм, а расстояние между осями – 2750 мм. Однако теперь в гамме модели появилась более крупная версия – Tank 300L. Его габаритная длина равна 4886 мм, ширина – 1984 мм, высота – 1927 мм, а колёсная база – 3010 мм.

Tank 300 / 300L для Китая предлагается с четырьмя вариантами «начинки». Стартовой версии положена бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка мощность которой подросла с 220 до 245 л.с. (максимальный крутящий момент прежний – 380 Нм). Альтернативой является турбодизель объёмом 2,4 литра (184 л.с. и 480 Нм). По-прежнему в строю подзаряжаемая гибридная система Hi4-T, в основе которой лежит 2,0-литровый мотор (совокупная отдача 421 л.с. и 750 Нм).

На фото: салон обновлённого внедорожника Tank 300 (для китайского рынка)

Новинкой для модели стала новая версия Hi4-Z: в составе её установки числится пара электромоторов (мощность переднего – 245 л.с., расположенного на задней оси – 272 л.с.), а совокупная отдача системы равна 761 л.с. и 1195 Нм. В её состав также входят тяговая батарея ёмкостью 59,6 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге равен 200 км, а совокупная дальнобойность – 1122 км. На разгон с места до «сотни» такой версии требуется 4,3 секунды.

Дилеры в Китае уже начали собирать предзаказы на посвежевший внедорожник, живые продажи начнутся 19 июля. На сегодняшний день известно, что за Tank 300L с установкой Hi4-T просят 259 800 юаней (эквивалентно примерно 2,94 млн рублей по текущему курсу), а стоимость «растянутого» SUV с топовой системой Hi4-Z равна 269 800 юаней (около 3,06 млн рублей).