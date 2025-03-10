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  • Модернизированный Tank 300 выходит на рынок: новый салон, бензин или дизель

Модернизированный Tank 300 выходит на рынок: новый салон, бензин или дизель

10.03.2025 327 0 0

Бренд Tank объявил о старте продаж обновленной версии своего самого доступного внедорожника. Внешне Tank 300 практически не изменился, зато перекроили интерьер. Кроме того, моторную гамму пополнил турбодизель 2.4.

Обновленный рамный Tank 300 официально анонсировали в конце февраля. А сегодня в Китае объявлены комплектации и цены и дан старт продажам. Напомним, модель выпускают с 2020 года, причем изначально она была представлена как Wey Tank 300. Однако рамник оказался настолько популярным, что владеющий премиальной маркой Wey концерн Great Wall решил превратить Tank в отдельный внедорожный бренд.

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Внешность Tank 300 осталась практически нетронутой, разве что расширена палитра цветов кузова (добавлен бежевый оттенок). Но при этом модель только с ДВС почему-то стала на 10 мм короче: с учетом наружной запаски на распашной задней двери этот показатель отныне составляет 4750 мм. Хотя у гибрида длина не изменилась. Расстояние между осями – прежние 2750 мм. В Китае «традиционной» модели положены 17-дюймовые колеса, гибрид «стоит» на 18-дюймовых. Дорожный просвет машин только с ДВС – 224 мм, гибридной версии – 222 мм.

Интерьер новый. Внутри вместо трехспицевого руля появился двухспицевый. Диагональ приборного экрана все так же составляет 12,3 дюйма, а вот дисплей мультимедиа стал больше: 14,6 против 12,3 дюйма у предшественника, так что теперь планшет возвышается над передней панелью. Под тачскрином вместо трех кругляшей (дефлекторы обдува и часы) красуется ряд физических клавиш и прямоугольные воздуховоды.

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Сам центральный тоннель теперь двухэтажный, сверху расположены сразу две площадки для беспроводной зарядки, плюс новые кнопки и качающиеся рукоятки, на которые возложено управление полноприводной трансмиссией и внедорожными режимами. А вот необычного селектора коробки больше нет, вместо него – подрулевой рычажок.

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Моторную гамму пополнил турбодизель 2.4, который выдает 184 л.с. и 480 Нм. К слову, на экспортных рынках дизельный Tank 300 появился даже раньше, чем в Китае, однако там пока продают модель со старым интерьером. Как и прежде, на родине внедорожник еще доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (220 л.с., 380 Нм), а подзаряжаемая гибридная версия Hi4-T имеет установку на базе этого мотора (суммарная отдача – 408 л.с. и 750 Нм). В Поднебесной все исполнения модели комплектуются девятиступенчатым автоматом (раньше был восьмиступенчатый). Полный привод идет уже в базе, у дорогих версий вдобавок есть блокировки обоих межколесных дифференциалов. Дизельный внедорожник наберет первую «сотню» за 11,4 секунды, бензиновый – за 9,7 секунды, бензоэлектрический вариант – за 6,7 секунды.

​Tank 300 с новым интерьером и бензиновой турбочетверкой 2.0 оценили в 199 800 – 216 800 юаней (примерно 2,4 млн – 2,6 млн рублей по текущему курсу), вездеход с турбодизелем 2.4 обойдется в 234 800 юаней (2,8 млн рублей), а гибрид Tank 300 Hi4-T стоит 249 800 юаней (3 млн рублей).

Что же касается российского рынка, то для нас ни дизельный вариант, ни модель с перекроенным салоном пока не заявлены.

внедорожник дизель Китай авторынок новинки рестайлинг Tank Tank 300 Great Wall

 

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