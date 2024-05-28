Первые фотографии дорожного хот-хэтча Lancia Ypsilon HF и раллийного Ypsilon Rally 4 HF

Марка Lancia, входящая в состав корпорации Stellantis, опубликовала первые изображения дорожного хот-хэтча Ypsilon HF и раллийного Ypsilon Rally 4 HF — внешне они похожи, но имеют принципиально разную техническую начинку: Ypsilon HF — электрический, а Ypsilon Rally 4 HF — бензиновый, но привод у обеих версий только передний.

Возрождение марки Lancia идёт строго по намеченному в 2021 году плану: автомобили Lancia возвращаются на большой европейский рынок и в гонки. Дебютной моделью в новейшей истории итальянского бренда стал хэтчбек Ypsilon пятого поколения на французской модульной платформе CMP, его премьера состоялась в феврале этого года, производство на испанском заводе Stellantis в городе Фигуэлас (провинция Сарагоса) началось ранее в этом месяце, а вчера были частично рассекречены анонсированный в марте хот-хэтч Ypsilon HF и раллийный Ypsilon Rally 4 HF.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF 1 / 4 Lancia Ypsilon Rally 4 HF 2 / 4 Lancia Ypsilon Rally 4 HF 3 / 4 Lancia Ypsilon Rally 4 HF 4 / 4

История марки Lancia тесно связана с раллийными гонками, в которых она участвовала с начала 1950-х по 1992 год. Только в рамках официального Чемпионата мира по ралли Lancia выиграла десять Кубков конструкторов — ни одна другая марка этот рекорд пока не побила. Именно благодаря ралли появились на свет наиболее выдающиеся дорожные модели Lancia — большинство из них были помечены буквами HF, они расшифровываются как Hi-Fi или High Fidelity, что можно перевести с английского на русский как «высокая приверженность» или «высокая точность».



В раскраске Ypsilon Rally 4 HF на крыше перечислены годы, когда Lancia выиграла Кубков конструкторов Чемпионата мира по ралли

Происхождение логотипа HF следующее: в 1960 году на Женевском автосалоне группа состоятельных фантов Lancia организовала клуб Lancia Hi-Fi. Чтобы стать членом этого клуба, нужно было иметь в гараже не менее шести автомобилей Lancia. Впоследствии буквами HF стали маркироваться наиболее производительные версии дорожных моделей Lancia, их же взяла на вооружение заводская спортивная команда итальянской марки.



Бегущий слоник поверх букв HF — это личный талисман Джанни Лянча, сына основателя компании Винченцо Лянча. Смысл этого талисмана в том, что бегущего слона ничто не остановит, гоночной команде Lancia он понравился, она использовала целое стадо слоников в оклейке раллийных машин. Финальные версии полноприводного хот-хэтча Lancia Delta HF Integrale, выпущенные в начале 1990-х, тоже были щедро украшены слониками. Обновлённый логотип HF получат топовые дорожные и гоночные версии новых моделей Lancia, новая заводская гоночная команда будет называться Lancia Corse HF.



Lancia Ypsilon HF 1 / 5 Lancia Ypsilon HF 2 / 5 Lancia Ypsilon HF 3 / 5 Lancia Ypsilon HF 4 / 5 Lancia Ypsilon HF 5 / 5

Дорожный хот-хэтч Lancia Ypsilon HF выйдет на рынок ровно через год, в мае 2025 года, и будет иметь электрическую силовую установку — такую же, как у родственных Abarth 600e и Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce: установленный на передней оси электромотор выдаёт 240 л.с. и позволяет хот-хэтчу разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с. По сравнению с базовым 156-сильным электрическим Ypsilon хот-хэтч имеет спортивную заниженную подвеску с расширенной колеёй и более агрессивный внешний декор, а в салоне установлены спортивные передние кресла с интегральными подголовниками и развитой боковой поддержкой. Других подробностей об этой версии пока нет.



Lancia Ypsilon Rally 4 HF 1 / 3 Lancia Ypsilon Rally 4 HF 2 / 3 Lancia Ypsilon Rally 4 HF 3 / 3

Раллийный Ypsilon Rally 4 HF устроен иначе, а именно как родственные Peugeot 208 Rally4 и Opel Corsa Rally4: эти хэтчбеки спроектированы для младшей раллийной группы FIA Rally4 и оснащаются форсированной до 212 л.с. бензиновой 1,2-литровой «турботройкой» в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач Sadev, которая передаёт всю мощность на передние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Регламент группы Rally4 требует, чтобы каждая относящаяся к ней машина была выпущена тиражом не менее 2500 экземпляров, большинство из них будут куплены гонщиками-клиентами, а вот дорожную версию этой модели мы вряд ли увидим. На гоночные трассы Lancia Ypsilon Rally 4 HF, возможно, выйдет уже в сезоне 2025 года.



Lancia Ypsilon Rally 4 HF

В пресс-релизе Lancia, кроме того, подтверждено, что спортивные дорожные версии HF будут также у других новых моделей итальянской марки: в 2026 году ожидается кросс-лифтбек Gamma, в 2028 году — хэтчбек Delta нового поколения, обе эти новинки в дорожных версиях будут только электрическими, тогда как новый Ypsilon доступен также с гибридной силовой установкой на базе 100-сильного 1,2-литрового бензинового турбомотора PureTech.



Lancia Ypsilon HF

Добавим, что полный привод для нового Ypsilon пока не заявлен ни в каком виде, но он есть у соплафтформенных гибридных кроссоверов Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 и Jeep Avenger 4xe: у них задние колёса вращает отдельный маломощный электромотор. На наш взгляд, с учётом богатого раллийного опыта Lancia полный привод органично смотрелся бы и на хэтчбеке Ypsilon, тем более что полноприводная версия была у первого поколения модели — хэтчбека Lancia Y10, вышедшей на рынок в середине 1980-х.

