Jeep рассекретил полноприводный кроссовер Avenger 4xe

Дилеры американского бренда в Европе начнут собирать предзаказы в четвёртом квартале текущего года. Цены новинки будут обнародованы позже.

Бренд Jeep, входящий в состав автогиганта Stellantis, представил свою самую компактную модель осенью 2022 года в рамках автосалона в Париже. Напомним, главным рынком сбыта для Jeep Avenger является Европа: паркетник вышел на рынок в начале прошлого года. Изначально этот кроссовер дебютировал только в переднеприводных версиях – бензиновой и электрической, однако позже был анонсирован полноприводный вариант. В конце минувшей зимы производитель поделился одним изображением и первыми подробностями о его технике. Теперь Avenger 4xe рассекречен полностью.

На фото: Jeep Avenger 4xe

Новинка имеет ряд визуальных отличий от уже представленных Avenger. Вариант с прибавкой 4xe к названию позаимствовал часть деталей у концепта Jeep Avenger 4x4, который был представлен в октябре 2022-го. Так, у «полноприводника» иной передний бампер с иначе оформленными противотуманками и яркими зелёными акцентами (а не синими, как у шоу-кара).



Ещё есть рейлинги на крыше и наклейка на капоте, предназначенная для уменьшения бликов при движении в солнечную погоду. На корме располагается буксирный крюк. В стандартную комплектацию входят «внедорожные» шины, а опционально доступен комплект покрышек All Terrain 3PMSF с колёсными дисками чёрного цвета. Интерьер Jeep Avenger 4xe тоже имеет свои отличия: так, в салоне установлены другие сидения, отделанные новыми более прочными и «полностью моющимися» материалами.



В основе установки Avenger 4xe лежит 136-сильная турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» и двумя два электромоторами, мощность каждого из которых равна 29 л.с. (по одному на каждой оси). В пару идёт шестиступенчатая автоматическая коробка передач e-DCS6 с двойным сцеплением.



Система полного привода обеспечивает постоянное распределение тяги в соотношении 50:50 на низких скоростях, при скорости выше 90 км/ч задний электродвигатель полностью отключается. Иное распределение тяги и изменение контроля устойчивости предусмотрено в режимах «Авто», «Снег», «Песок и грязь», а также «Спорт».



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В режиме Sport на разгон с места до «сотни» у Avenger 4xe уходит 9,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 194 км/ч. Для сравнения, полностью «зелёный» вариант с единственным 156-сильным электромотором (260 Нм), расположенным на передней оси, это упражнение выполняет на 0,5 секунды быстрее, но при этом его максимальная скорость ограничена отметкой 150 км/ч.



На фото: салон Jeep Avenger 4xe

Дорожный просвет Jeep Avenger 4xe составляет 210 мм, что на 10 мм больше, чем у ранее представленных версий модели. Сообщается, что это позволяет кроссоверу преодолевать вброд «водные препятствия» глубиной до 400 мм. Ещё такой паркетник снабдили многорычажной задней подвеской.



Дилеры бренда в Европе начнут собирать предзаказы на полноприводную новинку в четвёртом квартале текущего года. Цены будут обнародованы позже. Сейчас стартовый ценник Avenger на одном из крупнейших рынков региона, в Германии, составляет 25 300 евро (эквивалентно примерно 2,48 млн рублей по текущему курсу).

