Alfa Romeo Milano: крутой дизайн, азартное шасси и полноприводная гибридная версия Q4

Alfa Romeo Milano — самый крутой на данный момент отпрыск французской модульной платформы CMP (Common Modular Platform), к которой наконец-то «прикрутили» полный привод. Имя Milano для Альфы не новое: в 80-х годах прошлого века его носила североамериканская версия седана Alfa Romeo 75. Габаритная длина кроссовера Milano — 4,17 м, ширина — 1,78 м, высота — 1,5 м, колёсная база —2,56 м.

Ещё в январе на стадии анонса стало известно о том, что к доводке шасси Milano разработчики и испытатели Alfa Romeo подошли особенно тщательно — мол, фанаты будут визжать от восторга.

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У Milano будут две электрические версии: младшая Elettrica имеет единственный электромотор на передней оси мощностью 154 л.с. и батарею ёмкостью 54 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 410 км пробега по циклу WLTP.



Старшая электрическая версия называется Elettrica Veloce и позиционируется как спортивная: мощность электромотора здесь увеличена до 240 л.с., между передними колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen, дорожный просвет уменьшен на 25 мм, в подвеске используются более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости, на передней оси установлены мощные дисковые тормоза диаметром 380 мм с четырёхпоршневыми суппортами, а рулевое управление — одно из самых острых в классе, с передаточным отношением 14,6. Динамические характеристики пока не опубликованы.

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Чисто «углеводородных» версий у Milano не будет, петролхедам адресована гибридная версия Ibrida в сочетании с передним либо полным приводом. Силовая установка Ibrida нам хорошо знакома по другим младшим моделям Stellantis — например, по гибридному хэтчбеку Opel Corsa. Роль ДВС здесь исполняет 1,2-литровая бензиновая «турботройка» PureTech третьего поколения мощностью 136 л.с. К ДВС пристыкована гибридная автоматическая 6-ступенчатая коробка передач e-DCS6 с двумя сцеплениями, в её корпус интегрирован 48-вольтовый электромотор мощностью 28,5 л.с. Буферная литий-ионная батарея расположена под сиденьем водителя, заряжать от внешнего источника её нельзя, но достаточно большая ёмкость этой батареи позволяет автомобилю ездить непродолжительное время исключительно на электротяге.



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Полноприводная версия Ibrida Q4 устроена так же, как переднеприводная, только дополнена вторым 28,5-сильным электромотором на задней оси. Задний электромотор в основном выступает как вспомогательный и включается в работу по команде электроники, когда это необходимо (например, при резком старте или пробуксовке передних колёс), но на скорости до 30 км/ч можно активировать принудительный постоянный полный привод. Понятно, что на спортивную динамику со 136-сильным бензиновым мотором рассчитывать не приходится, зато в быту и на скользких дорогах версия Ibrida Q4 будет весьма практичной.



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Дизайн Alfa Romeo Milano можете оценить по фотографиям: первые отзывы в Сети говорят о том, что в плане эстетики новинка удалась. Для кроссовера предусмотрены два варианта дизайна фирменного щита на передке — Leggenda (традиционная мелкая сетка и старомодная надпись Alfa Romeo на ней) и Progresso (логотип Alfa Romeo здесь как бы увеличен, за ним находится крупноячеистая сетка). Максимальный размер колёс — 20 дюймов.



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Салон Milano тоже вряд ли разочарует поклонников Alfa Romeo: приборный 10,25-дюймовый экран здесь стилизован под два фирменных колодца и может показывать стрелочные циферблаты. Мультимедийный 10,25-дюймовый экран с вживлённым в него искусственным интеллектом ChatGPT развёрнут к водителю и создаёт ощущение кокпита. Боковые воздуховоды на передней панели имеют традиционную для Alfa Romeo круглую форму. Передние спортивные сиденья Sabelt с интегральными подголовниками и мощной боковой поддержкой не стыдно было бы установить и в суперкар. Электрические версии имеют основной багажник объёмом 400 л и небольшой багажник спереди (объём не указан), где удобно хранить зарядный кабель. Оснащение обещано богатое, вплоть до автопилота второго уровня по классификации SAE.



Заказы на Alfa Romeo Milano в дебютном исполнении Speciale уже принимаются: передеприводная гибридная версия Ibrida стоит от 29 900 евро, младшая электрическая версия Elettrica — от 39 900 евро. Версии Ibrida Q4 и Elettrica Veloce появятся в продаже позже в этом году. Производиться Alfa Romeo Milano будет на заводе Stellantis в польском городе Тыхы, здесь же производятся соплатформенные кроссоверы конвейера Fiat 600 и Jeep Avenger. В корпорации Stellantis рассчитывают, что, начиная со следующего года, на кроссовер Milano будет приходиться около 40% ежегодного объёма продаж Alfa Romeo и что он станет для марки главным драйвером роста на европейском рынке.

