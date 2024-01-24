Alfa Romeo Milano готовится к премьере: ждём полный привод и очень азартное шасси

Премьера Alfa Romeo Milano состоится, разумеется, в Милане. Прежде, а именно в 80-х годах прошлого века, имя легендарного итальянского города носила североамериканская версия седана Alfa Romeo 75. Казалось бы, что может быть общего у бензинового седана с компоновкой Transaxle и кроссовера, основной объём продаж которого составят электрический версии? Ответ — порода и отточенная управляемость.

Сейчас Alfa Romeo Milano проходит финальный цикл доводочных испытаний на полигоне в итальянском Балокко под присмотром команды опытнейших инженеров, прежде выпустивших в мир такие прекрасные модели как Alfa Romeo 4C, 8C, Giulia Quadrifoglio, Stelvio Quadrifoglio и Giulia GTA. Доменико Баньяско отвечает за настройки шасси, Стефано Середа — за силовую установку, а Луиджи Доменикелли — за общий баланс автомобиля, он является руководителем проекта Milano.



Слева — Луиджи Доменикелли, в центре — Стефано Середа, справа — Доменико Баньяско

Официальных технических подробностей об Alfa Romeo Milano пока нет, а по данным британского журнала Autocar в основе кроссовера лежит новейшая эволюция платформы CMP, к которой наконец-то «прикрутили» полный привод. Дебютирует Milano как электромобиль, но будет у этого кроссовера и версия с бензиновым двигателем, как у родственных Fiat 600 и Jeep Avenger. Кстати, Джипу тоже обещан полный привод, но у Джипа он будет ориентирован на улучшение проходимости, а у Milano — на улучшение сцепления с дорогой и увеличение скорости прохождения поворотов.



Производиться Alfa Romeo Milano будет там же, где уже сходят с конвейера Fiat 600 и Jeep Avenger — на заводе Stellantis в польском городе Тыхы. Milano будет заметно дороже своих соплатформенных родственников, при этом глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато, которого цитирует Autocar, рассчитывает, что на Milano придётся около 40% ежегодного объёма продаж Alfa Romeo.



Ключевым рынком сбыта для Milano, разумеется, станет Европа. В прошлом году, по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей) Alfa Romeo реализовала в Европе 50 088 автомобилей, что на 52,1% больше продаж в 2022 году, а вот в США в прошлом году продажи итальянской марки наоборот сократились на 15% до 10 898 шт. (данные Stellantis), но для Америки Alfa Romeo готовит гораздо более крупный, флагманский кроссовер на платформе STLA Large.

