Не тех кровей: кроссовер Alfa Romeo Milano переименован в Junior из-за польской сборки

Корпорация Stellantis, которой принадлежит итальянская марка Alfa Romeo, решила экстренно переименовать представленный на прошлой неделе субкомпактный кроссовер Alfa Romeo Milano в Alfa Romeo Junior из-за разразившегося политического скандала: правительство Италии считает, что автомобиль, выпускающийся за пределами этой страны, не может носить итальянское имя.

В 2003 году власти Италии под предводительством тогдашнего премьера Сильвио Берлускони приняли закон, который требует, чтобы продукция, имеющая итальянские названия, производилась в Италии. Закон этот был принят главным образом для защиты пищевой промышленности Италии (сыры, колбасы, вина, макаронные изделия и т.д.) от расползания по территории Европы и за её пределы, но вот он впервые применён по отношению к автомобилю. Кроссовер Alfa Romeo Milano будет выпускаться на заводе Stellantis в польском городе Тыхы, поэтому министр промышленности Италии Адольфо Урсо после премьеры этой модели на прошлой неделе заявил, что корпорация Stellantis нарушает закон и потребовал, чтобы она отказалась от имени Milano в привязке к кроссоверу польской сборки.

У этого конфликта есть чисто политическая подоплёка: Stellantis находится в конфронтации с нынешним националистическим правительством Италии, которое с 2022 года возглавляет Джорджа Мелони. Правительство хочет, чтобы итальянские машины производились в Италии, а Stellantis, исходя из своих бизнес-интересов, ищет наиболее выгодные условия для производства, поэтому запускает некоторые новые модели итальянских марок в Польше и Сербии, где дешевле рабочая сила. Гендиректор Stellantis Карлос Таварес, которого цитирует Automotive News Europe, заявил, что Alfa Romeo Milano стоил бы на 10 000 евро дороже, если бы производился в Италии, а не в Польше. Milano (ныне Junior) должен стать самой массовой моделью в новейшей истории Alfa Romeo, поэтому доступная цена для него — критически важный параметр, так что выбор в пользу польской площадки вполне оправдан.



Вместе с тем правительство Италии в лице Адольфо Урсо поступило, мягко говоря, коварно. Имя Milano для младшего кроссовера Alfa Romeo было официально объявлено ещё 13 декабря прошлого года, но господин Урсо решил дождаться премьеры модели 10 апреля, чтобы высказать своё недовольство по поводу нарушающего закон нейминга и нанести таким образом марке Alfa Romeo максимальный репутационный ущерб.



Глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато уверен, что в суде итальянская марка, основанная в 1910 году именно в Милане, доказала бы своё право на использование имени родного города для любой своей модели, но суд мог растянуться на долгие месяцы и обернулся бы ещё большим кошмаром для Alfa Romeo в плане негативного пиара, поэтому руководство Stellantis решило оперативно переименовать Alfa Romeo Milano в Alfa Romeo Junior, чтобы не оставлять почву для дальнейших спекуляций и не накалять и без того напряжённые отношения с итальянскими властями.



Имя Junior тоже взято из архива Alfa Romeo: в 1960-х так называлась младшая версия купе Giulia Sprint GT с 1290-кубовым мотором. Имя Junior заняло второе место на стадии отбора названия для младшего кроссовера Alfa Romeo, и теперь, когда первое имя сошло с дистанции по политическим причинам, Junior вышел на первое место. Напомним, что цены на младший кроссовер Alfa Romeo начинаются от 29 900 евро, заказы уже принимаются, первые собранные в Польше серийные экземпляры Junior будут отгружены европейским клиентам в сентябре.

