Хот-хэтч Toyota GR Yaris опять обновлён: усиленное шасси и новый аэродинамический обвес

Toyota GR Yaris дебютировал в начале 2020 года и в прошлом году пережил комплексную модернизацию вкупе с рестайлингом, а точечные обновления и спецверсии у хот-хэтча появляются каждый год. С обычным Ярисом у полноприводного хот-хэтча мало общего, GR Yaris — это вполне самостоятельная модель, сделавшая блестящую карьеру в автоспорте, причём эта карьера в самом разгаре, очередная доза обновок для GR Yaris приехала буквально «с полей», то есть на основе полученного в соревнованиях опыта.

8-ступенчатая автоматическая коробка передач Gazoo Racing Direct

После прошлогоднего рестайлинга GR Yaris стал доступен с разработанным специального для него 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Gazoo Racing Direct в качестве альтернативы 6-ступенчатой «механике». После проверки в «боях» этот «автомат» был доработан и получил новые настройки, они привязаны в основном к режиму Sport и сокращают время переключения на пониженные передачи, особенно со второй на первую. При езде на подъёмах АКП дольше удерживает двигатель на оборотах максимальной мощности и не спешит переходить на повышенные передачи, чтобы не терялась скорость. Площадка для отдыха левой ноги увеличена в размерах.

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Вертикальный ручник в раллийном стиле теперь доступен в виде опции в любой комплектации — как в сочетании с «механикой», так и с АПК. Комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense вошёл в базовую комплектацию.

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Шасси в очередной раз усилено. В задней подвеске на 2 мм увеличены головки нижних вертикальных болтов, крепящих подвеску к кузову. Фланцы центральных нижних болтов в передней подвеске получили оребрение. Фланцы болтов крепления задних амортизаторов к кузову стали на миллиметр толще. Эти нехитрые изменения вкупе с новыми калибровками амортизаторов сделали управляемость хот-хэтча более точной. Опытный гонщик Кадзуя Осима вдобавок заново настроил электроусилитель рулевого управления, чтобы было ощущение, что соотношение между углом поворота руля и углом поворота колёс близко к 1:1.

Toyota GR Yaris с пакетом Aero Performance 1 / 8 Toyota GR Yaris с пакетом Aero Performance 2 / 8 Toyota GR Yaris с пакетом Aero Performance 3 / 8 Toyota GR Yaris с пакетом Aero Performance 4 / 8 Toyota GR Yaris с пакетом Aero Performance 5 / 8 Toyota GR Yaris с пакетом Aero Performance 6 / 8 Toyota GR Yaris с пакетом Aero Performance 7 / 8 Toyota GR Yaris с пакетом Aero Performance 8 / 8

﻿Японским покупателям Toyota GR Yaris ближе к концу текущего года будет доступен заводской пакет Aero Performance — это аэродинамический обвес с элементами, позаимствованными у гоночных версий хот-хэтча, он позволяет существенно увеличить прижимную силу. В комплект входят алюминиевый капот с вентиляционной прорезью, новые передний спойлер, воздуховоды на передних крыльях, новые аэродинамические щитки в районе топливного бака, большое регулируемое антикрыло на багажной двери и дополнительные воздуховоды на заднем бампере.

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Прочее «железо» специалистов TGR пока устраивает, но в будущем возможные новые доработки. Напомним, что Toyota GR Yaris оснащается 3-цилиндровым 1,6-литровым бензиновым турбомотором G16E-GTS, его максимальная отдача в японской спецификации составляет 304 л.с. при 6500 об/мин и 400 Нм при 3250-4600 об/мин. Привод только полный, мощность на задние колёса отбирает работающая с преднатягом многодисковая муфта, на каждой оси установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen.

Обновлённый Toyota GR Yaris уже доступен для заказа в Японии. Хот-хэтч на «механике» стоит от 3 560 000 иен (2,06 млн рублей в переводе по текущему курсу), с «автоматом» — от 3 910 000 иен (2,26 млн рублей), топовый хот-хэтч с АКП в комплектации RZ High performance без учёта опций обойдётся в 5 330 000 иен (3,08 млн рублей).