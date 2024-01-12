Обновлённый Toyota GR Yaris: оквадраченный салон, версия с АКП и более мощный мотор

Компания Toyota представила на открывшемся сегодня Токийском автосалоне модернизированный полноприводный хот-хэтч GR Yaris: изменений много и все они носят сугубо прикладной характер — улучшают динамические характеристики и управляемость автомобиля. Вдобавок впервые для GR Yaris в качестве альтернативы стандартной 6-ступенчатой МКП предложен специально разработанный для этой модели выносливый 8-ступенчатый «автомат» Gazoo Racing Direct.

Хот-хэтч Toyota GR Yaris дебютировал в начале 2020 года, с обычным Ярисом у него мало общего, то есть GR Yaris — это вполне самостоятельная и очень удачная модель, мгновенно завоевавшая сердца петролхедов по всему миру, притом что основными рынками сбыта для GR Yaris являются Европа и Япония. В Европе японский хот-хэтч с момента дебюта разошёлся тиражом более 18 000 экземпляров.

Toyota GR Yaris хорош уже тем, что у него нет прямых аналогов на рынке, но куда важнее то, что эта машина разрабатывалась спортивными инженерами для гонок: GR Yaris сделал блестящую карьеру в ралли и кольцевых соревнованиях, и вот спустя четыре года после начала карьеры он стал ещё лучше и ещё быстрее.



Начнём с силовой установки. 3-цилиндровый бензиновый турбомотор G16E-GTS с рабочим объёмом 1618 «кубиков» стал мощнее: у хэчтбека для японского рынка его отдача повышена с 272 л.с. и 370 Нм до 304 л.с. и 400 Нм, у хэтчбека для европейского рынка — с 261 л.с. и 360 Нм до 280 л.с. и 390 Нм. Объём изменений одинаков для обоих рынков: усиленный и более надёжный газораспределительный механизм, увеличенное давление впрыска, более лёгкие поршни с износостойкими кольцами и датчик давления на впуске. В виде опции предлагается «пакет охлаждения» (Cooling Package), включающий в себя дополнительный радиатор, дополнительный воздухозаборник и распылитель жидкости для интеркулера.



8-ступенчатая автоматическая коробка передач Gazoo Racing Direct

Стандартная 6-ступенчатая МКП, к счастью, сохранена, но теперь вместо неё можно выбрать скорострельный 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Gazoo Racing Direct, умеющий благодаря умной программе управления предугадывать действия водитель и «подсовывать» ему наиболее подходящую в каждый момент времени передачу. Новая АКП испытана гонщиками TGR World Rally Team и, как утверждается, очень выносливая и надёжная, температурный режим контролируется собственным радиатором охлаждения. Ручной режим АКП реализован как у гоночных автомобилей: для повышения передачи нужно тянуть рычаг на себя, для понижения — толкать от себя.



1 / 2 2 / 2

Система полного привода прежняя: мощность на задние колёса передаёт работающая с преднатягом многодисковая муфта, на каждой оси установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen. В Японии для GR Yaris в виде опции предлагается сдвинутый вперёд поближе к рулю вертикальный рычаг ручного тормоза. Динамические характеристики обновлённого хэтчбека пока не объявлены. Снаряженная масса версии с «механикой» — 1280 кг, с «автоматом» — 1300 кг.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Кузов GR Yaris с углепластиковой крышей стал жёстче благодаря тому, что количество точек сварки увеличено на 13%, количество конструкционного клея выросло на 24% (здесь и далее идёт сравнение со стандартным дорестайлинговым GR Yaris, а не с лимитированным GRMN Yaris для японского рынка, у которого тоже был усиленный кузов). В новом переднем бампере иначе расположены воздуховоды, их стало больше, появились боковые решетки для отвода тепла от дополнительных радиаторов.

1 / 2 2 / 2

Противотуманок в переднем бампере теперь нет, а боковые секции сделаны съёмными для облегчения их замены при повреждении. В заднем бампере вместо псевдодиффузора вырезано отверстие с сеткой для отвода воздуха из под днища — оно позволило немного улучшить аэродинамические характеристики автомобиля. Задние фонари стали визуально крупнее и объединены нижней фигурной светодиодной перемычкой, центральный стоп-сигнал перемещён со спойлера на подоконную линию для лучшей видимости на треке и возможности устанавливать на багажную дверь нестандартные спойлеры.



1 / 2 2 / 2

Шасси принципиально не изменилось (передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная), но в чашки передних стоек добавлены дополнительные болты крепления для лучшего контроля углов установки колёс, характеристики передних и задних пружин были пересмотрены для улучшения управляемости. В стандартное оснащение входят вентилируемые дисковые тормоза с насечками на всех колёсах, диаметр передних дисков — 365 мм (четырёхпоршневые суппорты), задних — 297 мм (двухпоршневые суппорты). Штатные шины — Michelin Pilot Sport 4S размерности 225/40 ZR 18.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Салон GR Yaris практически полностью перекроен с учётом гоночного опыта и желания улучшить эргономику. Передние кресла опущены на 25 мм, а рычаг переключения передач наоборот поднят на 75 мм. Новая прямоугольная передняя панель имеет довольно массивный вид, но её верхняя кромка расположена на 50 мм ниже, чем у прежней панели. Секция с мультимедийным экраном, центральными воздуховодами и блоком микроклимата теперь развёрнута к водителю для лучшего доступа во время напряжённого вождения.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Дизайн руля прежний, но за ним установлен полностью новый 12,3-дюймовый многорежимный приборный экран, заменивший прежние аналоговые шкалы. Не все одобрят такую замену, но следует знать, что графика нового щитка предельной функциональная, выполненная в гоночном стиле без каких-либо украшательств, то есть информативность должна быть на высоте. За доплату доступна мощная ауидосистема JBL.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Обновлённый Toyota GR Yaris появится в продаже ближайшей весной, цены пока не объявлены. Дореформенный хот-хэтч стоит в Германии от 34 000 евро.

