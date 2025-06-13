Хот-хэтч Peugeot E-208 GTi: попытка соригинальничать в условиях жесточайшей унификации

Марка Peugeot, входящая в состав корпорации Stellantis, вернула в модельный ряд спортивный хэтчбек 208 GTi — теперь это электромобиль на сильно заезженной платформе CMP, которую 208-й делит с десятками других моделей Stellantis.

Ещё в 2023 году стало ясно, что Европа наелась электромобилями, кривая спроса на них стала загибаться, но Stellantis всё никак не может угомониться и продолжает пичкать потребителя новыми «электричками», в том числе спортивными. Если бы марка Peugeot сделала новый 208 GTi в формате Toyota GR Yaris, то есть с бензиновым турбомотором и полным приводом, то европейская публика встретила бы его на ура, но такую машину Peugeot, к сожалению, сейчас позволить себе не может — нет подходящей платформы, нет подходящего бензинового двигателя, нет резервов по нормативам корпоративных выбросов CO 2 (у Toyota такие резервы есть), поэтому имеем то, что имеем, — шаблонный, электрический, технически устаревший и, скорее всего, слишком дорогой электрический Peugeot E-208 GTi.

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Peugeot называет E-208 GTi идейным наследником Peugeot 205 GTi из 1980-х, забывая, что ещё в 2018 году можно было купить новый бензиновый Peugeot 208 GTi первого поколения, но тут маркетологов Peugeot можно понять и простить — 205 GTi публика помнит лучше, там были и стиль, и спортивные достижения, и молодость многих современных клиентов Peugeot. О Peugeot 205 GTi в новом электрическом хот-хэтче призваны напоминать «телефонные» колёсные диски и красные вставки в салоне.

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По сравнению с обычным Peugeot E-208 дорожный просвет хот-хэтча уменьшен на 30 мм, передняя колея расширена на 56 мм, задняя — на 27 мм, в связи с чем пришлось немного расширить и колёсные арки. На багажной двери установлен более крупный спойлер, в задний бампер интегрирован диффузор. В перенастроенной подвеске установлены особые амортизаторы с гидравлическими отбойниками, рулевое управление заострено, колёса обуты в спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 215/40 R 18. Передние колёса снабжены более эффективными 355-миллиметровыми тормозными дисками с 4-поршневыми суппортами.

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Силовая установка у Peugeot E-208 GTi такая же, какую мы уже видели на Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF и наверняка увидим на грядущем Opel Mokka GSE, а именно единственный передний электромотор с пиковой отдачей в 280 л.с. и 345 Нм, контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость батареи — 54 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 350 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — скромные 100 кВт.

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Презентация Peugeot E-208 GTi состоялась в фан-зоне команды Peugeot Sport в Ле-Мане, где завтра стартует очередной суточный марафон, марку Peugeot в гонке будут представлять два спортпрототипа 9X8s класса Hypercar. В пресс-релизе утверждается, что инженеры Peugeot Sport работали над системой терморегуляции батареи Peugeot E-208 GTi и над надстройками шасси хот-хэтча.

Приём заказов на Peugeot E-208 GTi начнётся ближайшей осенью, цена пока не объявлена, первые живые машины будут отгружены клиентам в начале 2026 года.

