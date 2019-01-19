Опыт владения Peugeot 208 GTi: кто сказал мяу?

В нашей стране их никогда особо не любили и не понимали: быстрый карапуз по цене модели классом выше – да кому это надо? Неудивительно, что после очередного кризиса они ушли, не оборачиваясь. Один из темпераментных гордецов, покинувший наш рынок – Peugeot 208 GTi.

Снаружи

В последнее десятилетие в автомобильном дизайне наметилась четкая тенденция все усложнять. Вот и в Peugeot отказались от традиционного для своих малышей лаконичного дизайна. Видимо, решили намеренно дистанцировать новичка от милого, но набившего оскомину экстерьера парочки 206+ (последняя инкарнация хэтчбека, стилизованная под Peugeot 207) и 207.

Тем не менее, 208 безошибочно идентифицируется в профиль как Peugeot двухсотой серии. Знакомая львиная пасть решетки радиатора сияет хромом. Фары усложнились по форме, но взгляд всё так же хитёр. Сохранив общую узнаваемость форм, хэтчбек сияет и переливается деталями не скромнее иного концепта. Складка на носу, сложная пластика боковин, подковообразные задние фонари и неподражаемый хвостик на задней стойке, присущий только трехдверке… «Львиные» эмблемы на капоте и багажнике дополнены необязательными надписями Peugeot. Но все это – дизайн, свойственный и обычному 208, и за этой фантасмагорией почти не заметны приметы собственно GTi: шильдики, роскошные 17-дюймовые колеса, обвес и двустволка глушителя.

Внутри

Шесть лет назад переосмысленный интерьер 208 казался авангардом, да и сейчас буйство волн и наплывов тревожит глаз новичка. Особенно заметен переехавший ближе к лобовому стеклу приборный щиток, который до сих пор кажется надуманным решением – впрочем, на удобстве считывания информации это никак не сказывается. Особенно когда шкалы озарены алой подсветкой, являющейся прерогативой горячего хэтчбэка. GTi вообще повернут на красном. Цвет страсти везде, на каждом элементе интерьера, будь то частично обернутая в кожу передняя панель или органы управления.

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Передние сиденья чуть удивляют механическими регулировками, но дело своё знают: боковая поддержка хороша по всему профилю кресла. Красные вставки на боковинах — сомнительное решение в плане практичности. И если уж удивляться, то полноценно: на втором ряду, если преодолеть традиционные для трехдверок трудности, можно недурно разместиться вдвоём. К тому же небольшие, но удачно расположенные боковые окна избавили 208 от обычной в этом классе клаустрофобии.

В движении

В отличие от большинства нынешних спорткаров, среди горячих хэтчбеков ещё реально найти аппарат с безальтернативной механикой. Я сижу в одном из них, но радость от общения с современным старовером омрачает невнятный привод коробки. Переключениям не хватает спортивной четкости, словно это обычный хэтчбек с базовым дизелем и пятиступенчатой механикой – на таком я несколько лет назад накатал полторы тысячи километров по дорогам Франции. Узнаю и задемпфированность педали газа, что тогда мешала мне трогаться на подъёмах, а сейчас не даёт без подгазовок выехать с подземной парковки.

Разозлившись, врубаю вторую, утапливаю акселератор и вылетаю из чрева паркинга, как пробка из бутылки. Зазевавшийся любитель разворачиваться в пять приемов тут же предоставляет возможность проверить цепкость тормозов. Держат. Хэтчбек резко остановился, как собачонка, одёрнутая поводком строгого хозяина.

В бой маленький «француз» рвется с тем же энтузиазмом. Охотно верю в заявленные 6,8 секунды разгона до сотни. Турбированный 1,6 славного своими масляными подвигами семейства Prince в очередной своей итерации вместе с заводским индексом EP6CDTX получил в распоряжение 200 л.с. Пик тяги в весомые 275 Нм приходится на самый востребованный при повседневной эксплуатации диапазон 1 700-4 500 об/мин. Начиная с 70 км/ч можно спокойно ехать на шестой передаче, забыв о переключениях.

Peugeot 208 GTi

Расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 10 6 8

Подвеска — привычное для двухсотой серии сочетание передних стоек McPherson и задней полузависимой балки. Но по сравнению с обычным хэтчбеком ходовая подверглась традиционной для хот-хэтчей ревизии: пружины и амортизаторы стали жестче, передний стабилизатор поперечной устойчивости – чуть толще. Кроме того, свои «персональные» настройки получил электроусилитель руля.

А все ради той широкой улыбки, что не сползает с моего лица, стоит направить хэтчбек в связку поворотов. Крены сведены к минимуму, трехдверка следует по траектории, как влитая. В меру острый руль — спасибо удачным настройкам электроусилителя — демонстрирует на редкость прозрачную обратную связь. При этом хэтчбек не утомляет нарочито спортивной жёсткостью. Peugeot с готовностью сообщает мне о каждой ямке, размере трещины, количестве складок асфальта, но информация идёт фоном, а позвоночник не просит пощады.

Пара ложек дегтя в бочке меда из Франции всё же есть. Штатный ксенон, как и омыватели фар, не значатся даже в списке опций. Вздумаете, нажав на клаксон, предупредить пытающегося вас подрезать наглеца — вызовете лишь всеобщий хохот: такого невнятного писка постеснялся бы даже Smart. Не лев, а котёнок. Хорошо, что всегда есть возможность быстро улизнуть, оставив окружающих в недоумении – «Кто сказал мяу?».

История покупки

Казалось бы, опыт владения Citroen DS3, который за пять лет и 170 000 километров пережил четыре ремонта двигателя, должен навсегда отвратить человека от покупки всего, на чем стоит клеймо PSA. Но нет. Когда в 2017 году Александру подвернулся случай, он с готовностью выложил 850 000 рублей за родственный Ситроену Peugeot 208 GTi. Один владелец, 30 000 километров пробега, известная история обслуживания и запах нового авто в салоне — ну как тут устоять? Правильно — никак, поэтому горячий хэтчбек был куплен сразу, без долгих раздумий и колебаний. К слову, на последовавшую затем продажу DS3 ушло около полугода.

Ремонт

Несколько месяцев хот-хэтч не беспокоил своего нового владельца, требуя лишь регулярной заправки качественным топливом. Но на пробеге в 80 000 километров мотор

начал проявлять недюжинный масляный аппетит. Расход масла стал приближаться к 1 литру на 1 000 километров. Поскольку Peugeot имел расширенную до пяти лет (или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше) гарантию, Александр отправился к официальному дилеру. Контрольный замер подтвердил превышение нормативного расхода. Правда, точный диагноз дилер так и не огласил, а полную замену двигателя согласовать отказался. Поэтому был сделан ремонт блока цилиндров. Все детали, за исключением головки блока и коленчатого вала, были установлены новые.

Вскоре после ремонта появилась ошибка управления приводом дроссельной заслонки. Соответственно, дроссельная заслонка также была заменена. К сожалению, как показали последующие наблюдения за уровнем масла, склонностей к масложору двигатель не растерял, хотя аппетиту поумерил: на данный момент расход масла составляет около 150 мл на 1 000 км.

Эксплуатация

Настоящий пробег 208 GTi — 85 000 километров. Замена тормозных колодок и свечей производится каждые 20 000 км. Тормозные диски подлежат замене каждые 40 000 км.

Расходы:

ТО с заменой масла в двигателе (Total 0W30) и фильтров — каждые 8 000 км

Расход топлива в городском цикле – 10 л/100 км

Расход топлива по трассе – 6 л/100 км

Расход топлива в смешанном цикле – 8 л/100 км

Топливо – АИ-98

Планы

Французы сделали все, что могли, поэтому в планах – ездить и получать удовольствие. Альтернатив за эти деньги Александр для себя не видит.

История модели

Предвестником появления новой «зажигалки» от Peugeot стал концепт 208 GTi. В том же 2012 году хэтчбек с минимальными изменениями пошел в серию. Под капотом расположился турбированный двигатель ЕР6, объемом 1,6 литра мощностью 200 л.с. и крутящим моментом в 275 Нм, сочетающийся с шестиступенчатой механикой.

В 2014 году в честь юбилея легендарного 205 GTi появилась версия 208 GTi 30th (208 л.с., 300 Нм).