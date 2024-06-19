Alfa Romeo Junior Veloce будет мощнее, чем ожидалось: 280 «лошадей» вместо 240

Электрическая топ-версия субкомпактного кроссовера Alfa Romeo Junior готовится к финальному этапу испытаний перед выходом на рынок: разработчики пришли к выводу, что максимальную отдачу установленного на передней оси электромотора можно повысить, теперь она составляет внушительные 280 л.с. и 345 Нм.

Мировая премьера младшего кроссовера Alfa Romeo состоялась в апреле этого года, тогда он назывался Milano, но после скандала, спровоцированного итальянским правительством и связанного с тем, что автомобиль производится в Польше, а не в Италии, новинка была переименована в Junior.

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На данный момент Junior доступен в низковольтной гибридной версии Ibrida на базе 1,2-литрового бензинового турбомотора (136 л.с., передний привод) и в начальной электрической версии Elettrica (156 л.с., передний привод), цена в Германии — от 29 500 и от 39 500 евро соответственно. Позже в этом году гамму Junior пополнят полноприводная гибридная версия Ibrida Q4 и топовая электрическая версия Elettrica Veloce, цены на которые пока не объявлены.



Версия Elettrica Veloce будет самой дорогой и мощной в гамме — это полноценный спортивный кроссовер с большими 20-дюймовыми колёсами и доработанным шасси: дорожный просвет уменьшен на 25 мм, в подвеске используются более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости, на передней оси установлены мощные дисковые тормоза диаметром 380 мм с четырёхпоршневыми суппортами, а рулевое управление — одно из самых острых в классе, с передаточным отношением 14,6. Отдача единственного электромотора, установленного на передней оси, на момент премьеры составляла 240 л.с. и 345 Нм, теперь же мощность повышена до 280 л.с. Контролировать тягу поможет установленный между передними колёсами самоблокирующийся дифференциал Torsen.



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Динамические характеристики Alfa Romeo Junior Veloce пока не объявлены, но в целом ясно, что они будут на уровне сопоставимых по мощности хот-хэтчей, а вот запас хода на одной зарядке, скорее всего, будет довольно скромным — батареи ёмкостью 54 кВт·ч с такой энерговооружённостью надолго не хватит. Обычный 156-сильный Junior Elettrica может проехать на одной зарядке до 410 км по циклу WLTP.

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У Alfa Romeo Junior Veloce внутри корпорации Stellantis будут два близких родственника — спортивный кроссовер Abarth 600e и хот-хэтч Lancia Ypsilon HF, у них, вероятно, мощность электромотора тоже будет повышена с 240 до 280 л.с.

