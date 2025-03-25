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  • Перезапуск марки Lancia идёт с большим скрипом, её продажи стремительно падают

Перезапуск марки Lancia идёт с большим скрипом, её продажи стремительно падают

25.03.2025 409 0 0

Итальянская марка Lancia, принадлежащая корпорации Stellantis, теряет клиентов, несмотря на расширение дистрибьюторской сети в Европе. Самое печальное, что грядущие новинки не внушают оптимизма.

Сразу после создания корпорации Stellantis в 2021 году марку Lancia стали готовить к перезапуску, поскольку с 2015 года она пребывала в полуанабиозном состоянии — ареал её обитания ужался до родной Италии, а продуктовая линейка — до одной модели, субкомпакного хэтчбека Ypsilon. Последний, кстати, в этом году отмечает сорокалетие, так как Lancia ведёт отсчёт его истории с момента появления модели Y10 — хэтчбека, который в 1985 году первым в мире привнёс премиальные стандарты комфорта в городскую малолитражку.

Новый Lancia Ypsilon и его предшественники

В феврале 2024 года дебютировал актуальный Lancia Ypsilon пятого поколения на французской платформе CMP, в том же году было прекращено производство его предшественника фиатовской закваски. «Пятый» Ypsilon — это первенец нового модельного ряда Lancia, с которым её отправили вновь покорять большую Европу, хотя не всю и не сразу, дебютными рынками после долгой паузы стали Бельгия, Нидерланды, Испания и Франция, в этом году должны начаться продажи в Германии.

Прошлый год можно считать для Lancia переходным, поскольку один Ypsilon ушёл, а другой пришёл, то есть для хэтчбеков обоих поколений 2024 год был неполным. Тем не менее отметим, что, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, продажи Lancia в Европе в прошлом году сократились на 28% до 32 522 автомобилей. 2025 год — это первый полноценный год работы марки после перезапуски, и результаты продаж за первые два месяца, прямо скажем, удручающие: Lancia реализовала только 2189 хэтчбеков Ypsilon, что на 73% меньше продаж в январе-феврале 2024 года.

Новый Lancia Ypsilon
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Новый Lancia Ypsilon
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Новый Lancia Ypsilon
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Что же пошло не так? Ну, скажем так, примерно всё. Во-первых, со сменой поколений Ypsilon сильно подорожал: если хэтчбек четвёртого поколения стоил в «базе» чуть более 15 000 евро, то за новый в гибридной версии мощностью 100 л.с. нужно отдать минимум 23 900 евро (цена в Италии), а электрическая версия мощностью 156 л.с. стоит от 29 900 евро. В этом году на рынок должен выйти хот-хэтч Ypsilon HF, который, очевидно, будет ещё дороже и вряд ли будет пользоваться ажиотажным спросом, так как он электрический, а платформа CMP в приложении к «электричкам» давно и безнадёжно устарела, просить за неё те деньги, что просит сегодня Stellantis, просто несолидно. Короче говоря, электрическая версия никому не нужна, а гибридная — слишком дорогая и слабая.

Во-вторых, новый Ypsilon, помимо того, что дорогой, имеет спорный дизайн, из которого торчат уши родственного Peugeot 208 и прочих отпрысков платформы CMP, в том числе Alfa Romeo Junior, который помощнее и которому недавно прикрутили полный привод. То есть, Lancia предлагает через Ypsilon просто альтернативный взгляд на многократно использованные и не самые свежие технологии Stellantis, что не очень вдохновляет даже самых ярых сторонников марки Lancia.

В-третьих, упор при перезапуске Lancia изначально был сделан на электромобили: предполагалось, что после нового Ypsilon все последние модели будут только электрическими. Начавшееся в 2023 году глобальное замедление спроса на электромобили сильно подорвало здоровье корпорации Stellantis и вынудило её корректировать стратегию развития почти всех дочерних брендов, в том числе Lancia. Ожидаемый в следующем году кросс-лифтбек Lancia Gamma на платформе STLA Medium будет не только электрическим, но и гибридным. Какой будет новая Lancia Delta, анонсированная на 2028 год, пока неизвестно, при плохом раскладе она может вообще не появиться на свет.

Платформа STLA Medium, конечно, гораздо современнее, чем CMP, но и она вряд ли обеспечит грядущему Lancia Gamma триумфальную рыночную карьеру, поскольку ясно, что будет дорого и, по сути, всё то же самое, что у моделей других брендов Stellantis, сделанных на этой платформе, — DS №8, Opel Grandland, Peugeot 3008, Peugeot 500﻿8.

Слишком много брендов, слишком мало платформ — вот основная проблема Stellantis, разрешить которую оперативно невозможно. Скорее всего, скоро последуют непопулярные антикризисные меры — не удивимся, если марку Lancia вновь закупорят в родной Италии или вовсе отправят в архив до лучших времён.

хэтчбек авторынок Европа бизнес Lancia Lancia Ypsilon
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