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  • Как Джип, только красивее: Alfa Romeo Junior обзавёлся полноприводной версией Q4

Как Джип, только красивее: Alfa Romeo Junior обзавёлся полноприводной версией Q4

10.01.2025 209 0 1

Итальянская марка Alfa Romeo, принадлежащая корпорации Stellantis, официально представила в рамках Брюссельского автосалона полноприводный субкомпактный кроссовер Alfa Romeo Junior Q4, в техническом плане он идентичен дебютировавшему в прошлом году Jeep Avenger 4xe.

Alfa Romeo Junior, построенный на французской модульной платформе CMP, справил мировую премьеру в апреле прошлого года — тогда он, правда, назвался Milano, но от этого имени пришлось отказаться из-за того, что младший кроссовер Alfa Romeo собирается в Польше, а не в Италии, так что теперь это Junior. На европейский рынок Junior вышел минувшей осенью, судить о его коммерческих успехах пока рано, но, скорее всего, в этом году он станет самой продаваемой моделью Alfa Romeo.

Полноприводный Junior Q4 был анонсирован ещё в апреле в рамках основной премьеры, а сегодня его, наконец, показали живьём на автосалоне в Брюсселе. Как и ожидалось, в техническом плане Alfa Romeo Junior Q4 полностью повторил соплатформенный Jeep Avenger 4xe, который уже продаётся в Европе.

Платформа CMP изначально не была приспособлена для механического полного привода, поэтому он у Jeep Avenger 4xe и Alfa Romeo Junior Q4 гибридный. Спереди поперечно установлена 1,2-литровая бензиновая «турботройка» PureTech третьего поколения (136 л.с., 230 Нм), состыкованная с 6-ступенчатым «роботом» e-DCS6 с двумя сцеплениями, в корпус которого интегрирован 48-вольтовый электромотор мощностью 29 л.с. На задней оси установлен собственный 48-вольтовый 29-сильный электромотор в паре с понижающим редуктором, этот электромотор питается от небольшой буферной батареи (её ёмкость, к сожалению, не указана). Максимальный крутящий момент на задних колёсах может достигать 1900 Нм.

Динамические характеристики Alfa Romeo Junior Q4 пока не раскрыты, но для ориентира скажем, что Jeep Avenger 4xe разгоняется до 100 км/ч за 9,5 с, максимальная скорость — 195 км/ч. Для силовой установки Junior Q4 предусмотрены четыре режима работы: базовый Natural, спортивный Dynamic, экономичный Advanced Efficiency и условно внедорожный Q4. В первых трёх режимах задние колёса включаются в работу лишь по мере необходимости. В режиме Q4 полный привод работает постоянно на скорости до 30 км/ч, на скоростях от 31 до 90 км/ч он активируется по мере необходимости, а после 90 км/ч отключается.

Alfa Romeo Junior Q4, как и Jeep Avenger 4xe, имеет независимую многорычажную заднюю подвеску, тогда как моноприводные версии довольствуются простенькой полузависимой задней подвской с поперечной торсионной балкой. Кроме того, у полноприводных кроссоверов из-за особенностей компоновки чуть меньше объём багажника, чем у переднеприводных версий.

Поскольку Alfa Romeo считается премиальным брендом, то Junior Q4 стоит заметно дороже, чем Jeep Avenger 4xe, в Бельгии — от 36 700 евро и 30 990 евро соответственно. Стоимость Junior Q4 в других странах пока не объявлена, но ожидается, что в течение ближайших месяцев полноприводный кроссовер будет доступен по всей Европе.

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