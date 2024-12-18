Полное «озеленение» отменяется: у новой Lancia Gamma будет гибридная версия

Переживающая кризис корпорация Stellantis медленно, но верно разворачивается от «электричек» к традиционным автомобильным ценностям: сегодня официально объявлено, что возрождённая Lancia Gamma будет не только электрической, как это планировалось изначально, но и гибридной, производство начнётся в 2026 году.

План развития марки Lancia под крылом образованной в 2021 году корпорации Stellantis предполагал, что к 2028 году она полностью переключится на электромобили. В прошлом году началось глобальное замедление спроса на электромобили, из-за которого многие крупные автопроизводители скорректировали свои стратегии развития в сторону моделей с ДВС, однако европейское крыло Stellantis в этом плане держалось до последнего, продолжая настаивать на полной электрификации всех работающих в Европе марок.

В начале декабря корпорацию Stellantis скоропостижно покинул её генеральный директор Карлос Таварес, он временно заменён специальным комитетом на базе совета директоров во главе с председателем Джоном Элканном, впоследствии у Stellantis появится новый гендиректор, а пока, как водится, все прежние стратегические ошибки списывают на уволившегося начальника, в том числе оголтелую электрификацию.

В октябре был опубликован первый официальной тизер новой Lancia Gamma на платформе STLA Medium, но тогда пресс-служба Stellantis ничего не сообщила о её силовых установках. Сегодня объявлено, что у Lancia Gamma будут электрические и гибридные версии, все они будут производиться начиная с 2026 года на заводе Stellantis в коммуне Мельфи (Италия, провинция Потенца).

Завод Stellantis в итальянской коммуне Мельфи 1 / 3 Завод Stellantis в итальянской коммуне Мельфи 2 / 3 Завод Stellantis в итальянской коммуне Мельфи 3 / 3

Завод в Мельфи был запущен в 1994 году под выпуск хэчтбеков Fiat Punto первого поколения, здесь же с 1995 по 2003 год выпускался соплатформенный Lancia Ypsilon второго поколения. Сейчас предприятие выпускает состарившиеся кроссоверы Fiat 500X, Jeep Renegade и Jeep Compass второго поколения, а в следующем году освоит производство свежепредставленного кросс-лифтбека DS №8 и ожидающего премьеры Jeep Compass третьего поколения — обе эти новинки базируются на платформе STLA Medium.

Lancia Gamma первого поколения 1 / 2 Lancia Gamma первого поколения 2 / 2

В прошлом имя Gamma носила довольно крупная и престижная переднеприводная модель Lancia, которая выпускалась с 1976 по 1984 год в кузовах фастбек (седан с покатой кормой) и купе. Новая Lancia Gamma, скорее всего, будет кросс-лифтбеком, как и родственный DS №8. Кросс-лифтбек французской марки дебютировал как электромобиль, но и у него, что теперь уже очевидно, будут гибридные версии.

DS №8

Топовый электрический полноприводный DS №8 оснащён двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 375 л.с. и 509 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, полного заряда батареи ёмкостью 97,2 кВт·ч хватает на 686 км пробега по циклу WLTP. Скорее всего, аналогичные характеристики будут и у двухмоторной электрической Lancia Gamma.

DS №8

Ранее на платформе STLA Medium вышли новые Peugeot 3008, Peugeot 500﻿8 и Opel Grandland, для них изначально были заявлены не только электрические, но и гибридные версии. Гибридных версий у этих моделей две, обе переднеприводные. Младшая версия — это 48-вольтовый мягкий гибрид на базе 1,2-литровой бензиновой «турботройки» мощностью 136 л.с. Старшая версия — plug-in гибридная, сделанная на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора мощностью 195 л.с. Будем надеяться, что премиальные DS №8 и Lancia Gamma получат более мощные и впечатляющие гибридные силовые установки.

В 2028 году модельный ряд Lancia должен пополнить хэтчбек Delta нового поколения. Новые Gamma и Delta наверняка будут предлагаться в спортивных версиях HF. Уже засвеченный электрический хот-хэтч Lancia Ypsilon HF выйдет на рынок в следующем году.

