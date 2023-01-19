Lancia Ypsilon: очередное обновление в ожидании нового поколения

Марка Lancia, входящая в состав корпорации Stellantis, по-прежнему представлена лишь в родной Италии, но в 2024 году начнутся крутые перемены: Lancia вернётся в большую Европу и представит первую за долгие годы новинку, а пока единственная актуальная модель Ypsilon получила очередную порцию обновок.

Современная Lancia Ypsilon выпускается с 2011 года, она уже пережила два рестайлинга — в 2015 и 2021 годах, но эволюция на этом не закончена: к 2023 модельному году немолодой хэтчбек получил несколько косметических и функциональных доработок.

Палитра кузова пополнилась новыми цветами, в том числе Dew Green, как у машины на заглавном фото, спойлер чёрного цвета на багажной двери теперь входит в стандартное оснащение.



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В салоне обновились материалы отделки и стала более изысканной графика всех четырёх циферблатов приборного щитка, сиденья обиты изготовленной из переработанного пластика тканью. Мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном теперь поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto в беспроводном режиме, а для смартфона появилось гнездо с беспроводной зарядкой на месте подстаканника за рычагом переключения передач. Впервые Ypsilon получил камеру заднего вида — парковаться в тесных улочках итальянских городов с ней будет удобнее.



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Моторная гамма сокращена до 1,0-литрового 3-цилиндрового бензинового двигателя Firefly (70 л.с.), дополненного так называемым мягкогибридным довеском — 12-вольтовым стартер-генератором и небольшой буферной литий-ионная батареей, и 1,2-литровой «четвёрки» Fire (69 л.с.), которая может работать на сжиженном газе и бензине. Коробка передач — только механическая, 6- и 5-ступенчатая соответственно. Цены начинаются от 15 250 евро.



В прошлом году продажи Lancia Ypsilon, по данным ресурса Focus2move, составили 40 968 шт., что на 6,3% меньше, чем в 2021-м, при этом Ypsilon удерживает второе место в рейтинге самых популярных новых автомобилей в Италии. Первое место занимает Fiat Panda (105 384 шт., -6.1%), третье — Fiat 500 (33 994 шт., -24.2%), четвёртое — Dacia Sandero (33 920 шт., +16.7%), пятое — Citroen C3 (31 861 шт., +2.9%).



Ypsilon следующего поколения появится в 2024 году и будет выполнен в новом фирменном стиле марки, силовые установки будут как «углеводородные», так и полностью электрические. В 2026 году Lancia планирует выпустить чисто электрический кроссовер (ему, скорее всего, дадут имя Aurelia), в 2028 году свет увидит новая Delta — тоже электрическая. В том же 2028 году Lancia собирается полностью переключиться на электромобили.

