Lancia представила новую эмблему и показала скульптуру-манифест будущих моделей

Марка Lancia, входящая в корпорацию Stellantis, готовится к возвращению на большой европейский рынок. С 2024 по 2028 год Lancia представит три новых модели. На прошедшем сегодня в пригороде Турина мероприятии Lancia Design Day представители марки рассказали и показали, чего ждать от этих новинок.

В обойме Stellantis марка Lancia, вероятно, самая сложная с точки зрения бизнеса, ведь её, по сути, приходится создавать заново, опираясь на богатое историческое наследие. Сегодня Lancia представлена только в родной Италии одной устаревшей моделью — субкомпактным хэтчбеком Ypsilon, тогда как в памяти европейских автолюбителей живут совсем другие имена — Aurelia, Flaminia, Fulvia, Stratos, Lancia 037, Delta Integrale. На базе классических Lancia сегодня создаются и продаются за большие деньги потрясающие рестомоды, но сама Lancia до формирования корпорации Stellantis в начале 2021 года никак не могла своим роскошным архивом толком распорядиться.

Спорткар Kimera EVO37 по мотивам легендарной Lancia 037

Под крылом Stellantis марку Lancia определили в премиальную группу вместе с марками Alfa Romeo и DS, новинки трёх этих брендов разрабатываются обособленно от массовых моделей Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot, хотя и на общих с ними платформах. Прошлой осенью гендиректор Lancia Лука Наполитано заявил три новые модели Lancia: в 2024 году появится новый Ypsilon (будут как версии с ДВС, так и полностью электрические), в 2026 году ожидается чисто электрический кроссовер (его, скорее всего, нарекут именем Aurelia), в 2028 году появится новая Delta — тоже электрическая. В том же 2028 году Lancia полностью переключится на электромобили, то есть, как мы понимаем, «углеводородные» Ypsilon исчезнут из продажи.



Ну а сегодня Лука Наполитано и его коллеги провели в королевской резиденции Reggia di Venaria Reale XVII века мероприятие под названием Lancia Design Day, где рассказали о дизайне будущих моделей Lancia. Место проведения должно было подчеркнуть связь Lancia с лучшими образцами итальянской архитектуры. Объявлено, что интерьеры новых моделей Lancia будут разрабатываться в партнёрстве с производителем дизайнерской мебели Cassina.

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Дизайн экстерьера новых моделей Lancia предвосхищает показанная сегодня скульптура-манифест Pu+Ra Zero — условный кузов машины без колёс, наделённый ключевыми элементами нового стиля Lancia. Имя Pu+Ra расшифровывается Pure + Radical, что переводится на русский как «чистый и радикальный». В угловатой корме и круглых фонарях угадывается спорткар Stratos, им же отчасти навеян круглый люк в крыше, но главное в Pu+Ra Zero — это новые логотипы.



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Логотипов теперь два. Старая классическая эмблема в виде щита сохранена, но она стала более утончённой и минималистичной, по композиции она копирует эмблему Lancia образца 1957 года, у которой круг, вписанный щит и символизирующий рулевое колесо, лишён спиц. Перерисованная классическая эмблема будет украшать боковины новых моделей Lancia, а передок и корма получат набранную новым шрифтом надпись Lancia. Спереди эта надпись будет помещена на своеобразный чёрный козырёк (напоминает таковой у последних моделей Opel) и будет как бы опираться на Т-образную светящуюся конструкцию, вдохновлённую классическими радиаторными решётками Lancia.



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В целом из сегодняшней презентации создалось ощущение, что Lancia не будет сильно эксплуатировать автоспортивные корни марки, акцент будет сделан на классный итальянский дизайн, атмосферу бутиков и экологичность. Ещё год назад Лука Наполитано заявлял, что новая целевая аудитория Lancia будет примерно такой же, как у Tesla, Volvo и Mercedes-Benz.



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За пределы Италии Lancia вновь выйдет в 2024 году после дебюта нового Ypsilon, идёт подготовка новой сети дистрибуции, будут компактные, но изысканные шоу-румы примерно в 60 городах Европы, при этом Наполитано рассчитывает, что примерно половина новых Lancia будет продаваться через интернет.

