Планы Lancia официально: сроки запуска трёх новинок и стратегия продаж

Корпорации Stellantis готовится вернуть марку Lancia на большой европейский рынок, но при этом не ставит перед ней слишком амбициозных целей. Массовым брендом, каким Lancia была в 80-х годах прошлого века, она, вероятно, уже никогда не станет.

С 2017 года марка Lancia представлена исключительно в родной Италии одной единственной моделью Ypsilon, нынешнее поколение которой выпускается с 2011 года на заводе Fiat в польском городе Тыхы (здесь же собирается родственный бензиновый Fiat 500). До слияния Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA в корпорацию Stellantis ходили слухи, что марку Lancia скоро сдадут в архив, потому что вернуть её на большую арену нет никакой возможности — слишком сложно и дорого. Но руководство новообразованного автогиганта посчитало иначе и дало шанс на выживание всем своим 14 брендам, в связи с чем Lancia вернулась в новостные заголовки.

Lancia Ypsilon, несмотря на преклонный возраст и ограниченный ареал дистрибуции, расходится бодро: за первые три квартала этого года, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, реализовано 35 403 шт., на 20% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Одним из первых решений топ-менеджента Stellantis стало объединение марок Alfa Romeo, DS и Lancia в премиальный куст, их новинки будут разрабатываться вместе, но при этом обособленно от массовых брендов Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot, чтобы не было пресловутого бэдж-инжиниринга.



Летом появилась информация о трёх готовящихся новинках по маркой Lancia, а в свежем интервью Automotive News Europe гендиректор Lancia Лука Наполитано назвал график выхода этих новинок и рассказал, где и как их можно будет купить.

Итак, в 2024 году дебютирует новое поколение хэтчбека Ypsilon и состоится выход марки на большой европейский рынок. Помимо Италии первая за долгие годы новинка Lancia будет предлагаться в Германии, Франции, Испании, Австрии и Бельгии. В последующие годы Lancia вернётся на рынок Великобритании и другие страны континентальной Европы. О планах Lancia за пределами Европы Лука Наполитано ничего не сказал — видимо, их нет, во всяком случае, на ближайшее десятилетие.

Новый Ypsilon будет предлагаться как с полностью электрической силовой установкой, так и с малолитражными бензиновыми двигателями, снабжёнными 48-вольтовым мягкогибридным довеском.

Следующая новинка — кроссовер длиной около 4,6 м, который, скорее всего, получит историческое имя Aurelia (до конца 50-х так называлось семейство флагманских легковых моделей с кузовами седан, купе и кабриолет). Новая Aurelia будет уже 100-процентным электромобилем, то есть версий с ДВС не предполагается, дебют — в 2026 году.

Третья новинка — ещё одна возрождённая легенда, а именно компактный электрический хэтчбек Delta длиной около 4,3 м, его придётся ждать аж до 2028 года. Последующие новинки тоже будут исключительно электрическими, но их анонсировать пока рано.

То есть в ближайшие семь лет у Lancia будет всего три модели. Наполитано считает, что этого достаточно с учётом поставленных задач: Lancia будет достаточно скромным по объём продаж, но при этом ярким и желанным брендом, ориентированным на взрослую аудиторию (средний возраст — 55 лет), преимущественно городскую и семейную (как минимум с одним ребёнком). Сейчас автомобили Lancia покупают в основном бездетные женщины (две трети продаж) в возрасте около 45 лет.

Новая целевая аудитория, по мнению Наполитано, будет примерно такой же, как у Tesla, Volvo и Mercedes-Benz, то есть клиенты этих марок могут вполне перейти к Lancia, если, конечно, сочтут её достаточно привлекательной — дизайнерам предстоит как следует потрудиться.

Lancia планирует отказаться от традиционной дилерской сети в пользу так называемой агентской модели продаж, при которой клиент покупает машину непосредственно у производителя по фиксированной цене, а агент просто оказывает ему консультационные услуги, проводит тест-драйвы и промо-акции. Агент в отличие от дилера не выкупает машину у производителя, а работает за комиссию. Считается, что агентская система продаж требует меньше затрат по сравнению с традиционной дилерской сетью и лучше подходит для интернет-торговли.

Наполитано полагает, что примерно половина новых Lancia будет продаваться через интернет, но живые шоу-румы тоже будут. Планируется построить около сотни торговых точек площадью от 80 до 140 м2, находиться они будут 60 городах Европы.

Конкретных целей по объёмам продаж пока нет — возможно, они будут опубликованы в начале следующего года, когда Stellantis обещает сформулировать более подробную программу развития всех своих брендов после анонсированного этим летом масштабного плана электрификации.

