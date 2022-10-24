Lancia Delta Futurista: финальный карбоновый рестомод в классической ливрее

Итальянская компания Automobili Amos показала последний из двадцати рестомодов Futurista, сделанных на базе легендарного хот-хэтча Lancia Delta Integrale. Далее компания приступит к производству ещё более экстремального проекта под названием Safarista.

Компанию Automobili Amos основал в 2016 году итальянский автомобильный энтузиаст и потомственный предприниматель Эудженио Амос, правнук Германа Амоса, который в свою очередь основал компанию USAG, что с 1926 года производит профессиональные инструменты для ремонта и обслуживания автомобилей и хорошо известна в мире автоспорта.

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В 2018 году Automobili Amos представила рестомод Futurista на базе Lancia Delta Integrale, к облику которого приложил руку партнёр Эудженио Амоса — итальянский дизайнер Карло Борромео, владелец собственной студии BorromeodeSilva в Милане (он же, к слову, делал дизайн рестомода Porsche 928 для Nardone Automotive). Идея состояла в том, чтобы довести эстетику и техническую начинку культового хот-хэтча конца 80-х — начала 90-х до совершенства.



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Главное, что отличает Futurista от донорского хэтчбека Delta Integrale 16V — трёхдверный кузов вместо пятидверного: с учётом того, что все навесные кузовные панели новые и выполнены из углепластика, было несложно отказаться от лишних «калиток». Но поскольку остов кузова у рестомода оригинальный, то центральные стойки никуда не делись, удлинить передние двери было нельзя и на трёхдверном рестомоде они кажутся короткими.



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Кроме того, рестомод получил новые бамперы и светотехнику, а решётка между фарами слегка приподнята и включена в общую чёрную рамку, объединяющую решётку и фары, что сделало Futurista похожим на купе Lancia Beta Montecarlo из середины 70-х. Интерьер полностью перешит и модернизирован, но при этом сохранены угловатая форма передней панели и жутко неэргономичный щиток приборов с широко расставленными циферблатами спидометра и тахометра.



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Техническая начинка тоже радикально модернизирована. Отдача 2,0-литрового бензинового турбомотора увеличена примерно в полтора раза, у рестомода он выдаёт около 330 л.с. Установлена полностью новая передняя подвеска с изменённой геометрией, которая наделяет рестомод избыточной поворачиваемостью вместо недостаточной у хэтчбека-донора, а также более мощные тормоза и современная электроника. Использование лёгких современных компонентов позволило удержать снаряженную массу рестомода в пределах 1250 кг.



На старте продаж в 2018 году Automobili Amos заявила, что выпустит в ручном режиме только 20 экземпляров Futurista по цене от 350 000 евро каждый, и вот, как на днях выяснилось, серия подошла к концу: на сайте компании всплыл финальный экземпляр в кузове белого цвета с фирменной для гоночных Дельт раскраске Martini Racing (на заглавном фото). Каждый из 20 экземпляров полностью уникален, хотя цветовые комбинации в основном цитируют спецвесрии Delta Evoluzione из 90-х — самые ценные на вторичном рынке.



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В конце прошлого года Automobili Amos анонсировала проект Safarista, являющийся развитием проекта Futurista, но с прицелом на бездорожье. Safarista — это, по сути, полноценный ралли-рейдовый болид, кузов которого дополнительно усилен и снабжён каркасом безопасности. Регулируемая вручную ходовая часть переделана с расчётом на экстремальные нагрузки, а салон полностью перекроен и лишён задних мест. Safarista будет выпущен тиражом 10 экземпляров, цена — от 570 000 евро.



Добавим, что альтернативный вариант дорожного рестомода на базе Lancia Delta Integrale недавно представила компания Maturo Competition Cars из Нидерландов, а французская фирма GCK Exclusive-e делает электромоды на базе старых Дельт.

