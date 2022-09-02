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  • Maturo Stradale: облегчённый рестомод в раллийном стиле на базе Lancia Delta Integrale

Maturo Stradale: облегчённый рестомод в раллийном стиле на базе Lancia Delta Integrale

02.09.2022 179 0 0

Реставрационная мастерская Maturo Competition Cars из нидерландского города Вегель увлеклась модной ныне темой ресмодинга и предложила свою интерпретацию классического хот-хэтча Lancia Delta Integrale: кузов облегчён и усилен, силовой агрегат и ходовая часть модернизированы с применением современных технологий и материалов.

 

Мы уже рассказывали нашим читателям о рестомодах на базе Lancia Delta Integrale от итальянской компании Automobili Amos и французской GCK Exclusive-e — последняя привлекла к работе легендарного раллийного гонщика Дидье Ориоля, а нидерландская мастерская Maturo Competition Cars сделала послом своего бренда не менее легендарного Юху Канккунена, который за свою карьеру четыре раза становился чемпионом мира по ралли, два из четырёх титулов он завоевал за рулём Лянчи Дельты.

Maturo предлагает своим клиентам доработки для дорожных и раллийных версий Lancia Delta Integrale, а свежий проект Stradale — попытка сделать некий промежуточный вариант, то есть машину для дорог, но по мотивам раллийной Lancia Delta Group A. За основу берётся стоковый дорожный экземпляр Lancia Delta Integrale 16V, от которого в итоге, по сути, остаётся только остов кузова.

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Остов зачищается и получает более 250 дополнительных точек сварки плюс современную антикоррозийную обработку, дополнительную жёсткость даёт также полукаркас безопасности за передними креслами. Наружные панели полностью новые, изготовленные из углепластика, они позволили уменьшить массу кузова на 50 кг, а в целом Maturo Stradale на 140 кг легче донорской машины, то есть снаряженная масса составляет около 1050 кг.

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Интерьер тоже полностью новый, с углепластиковыми дверными картами и алькантаровой обивкой. Стоковые передние кресла заменяются углепластиковыми ковшами Sparco, задний диван можно оставить, а можно удалить. Передняя панель по форме повторяет стоковую, но все приборы и кнопки новые, выполненные однако в стиле 80-х. Заметно улучшилась эргономика щитка приборов, шкал стало меньше, центральное место занял тахометр.

2,0-литровый бензиновый турбомотор, который в стоке выдает максимум 215 л.с. и 314 Нм, получил новые поршни, шатуны, клапаны, клапанные пружины, распредвалы, форсунки, головку блока и ремень ГРМ. Корпус турбокомпрессора остался прежним, но в него установлена новая крыльчатка на подшипниках качения, а не скольжения, давление наддува выросло с 1,2 до 1,8 бар, установлены новые системы впуска и выпуска. В итоге отдача мотора составляет как минимум 360 л.с. и 500 Нм, запас по форсировке довольно большой.

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Стоковая 5-ступенчатая «механика» модернизируется и усиливается под возросшую мощность двигателя, а в качестве альтернативы предлагается более суровая и шумная коробка «не для слабонервных» с прямозубыми шестернями, позволяющая переключать передачи без выжима сцепления, то есть практически мгновенно. Система полного привода принципиально остаётся прежней, но все компоненты новые, а именно усиленные валы, самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы и блокируемый вискомуфтой межосевой дифферециал.

Новая подвеска собрана на компонентах Intrax и имеет регулируемые по четырём параметрам амортизаторы, в виде опции предлагается гидравлическая регулировка дорожного просвета. Диаметры передних вентилируемых тормозных дисков — 330 мм, задних — 282 мм, вместо стандартного «ручника» установлен гоночный гидравлический.

Динамические характеристики и цена Maturo Stradale пока не объявлены, машина сейчас проходит финальный цикл настроек и испытаний, разработка завершится ближе к концу года. Всего нидерландская компания планирует изготовить десять таких рестомодов.

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