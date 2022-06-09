Porsche 928 вернулся на рынок в виде потрясающего рестомода от Nardone Automotive

Porsche 928 — один из самых харизматичных спорткаров 70-х, обладатель титула «Европейский автомобиль года 1978», выпускался до середины 90-х и не получил наследника, но молодая французская компания Nardone Automotive решила напомнить о нём миру и представила виртуозно сделанный рестомод с углепластиковым кузовом, полностью перекроенным интерьером и доработанной технической начинкой.

Интеллигентный рестомодинг продолжает набирать обороты и фирм, работающих в этом жанре, становится всё больше. Суть этого жанра состоит в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора, его оригинальный стиль сохраняется и доводится до эстетического совершенства, но с применением современных технологий и материалов. Одним из главных проповедников интеллигентного рестомодинга считается американская компания Singer Vehicle Design, работающая с классическими заднемоторными моделями Porsche 911, а Nardone Automotive, основанная французским автомобильным энтузиастом и предпринимателем Тьерри Нардоне, решила поработать в этом жанре над Porsche 928 с компоновкой типа transaxle (двигатель установлен спереди, а коробка передач для оптимальной развесовки отнесена к заднему мосту).

Дизайн-проект рестомода разрабатывал итальянский дизайнер Карло Борромео и его студия BorromeodeSilva в Милане, а за техническую часть отвечала итальянская инжиниринговая компания Podium Advanced Technologies из Пон-Сен-Мартена. Эти же компании участвовали в разработке рестомода Lancia Delta Futurista от Automobili Amos.



Какая именно модификация Porsche 928 берётся за основу, разработчики не говорят — наверное, это не принципиально, на вторичном рынке 928-х сейчас довольно много, всего компания Porsche выпустила более 60 тысяч экземпляров этой модели. Классические пропорции Porsche 928 в рестомоде сохранены, но при этом все наружные панели кузова новые, выполненные из углепластика. Пухлые колёсные арки рестомода выполнены в духе поздних версий Porsche 928, при этом на кузове нет боковых молдингов, как у ранних Porsche 928.



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Светотехника тоже новая: передние выдвижные фары получили новый, более изящный привод и четыре ярких светодиода по контуру каждой фары, что сближает рестомод с современными моделями Porsche. Задняя светодиодная гирлянда и небольшая декоративная решётка под ней — тоже дань современным Porsche, но при этом периметр задней «оптики» такой же, как у поздних Porsche 928. Довершают облик 18-дюймовые кованые колёсные диски, повторяющие дизайн оригинальных 16-дюймовых колёс Porsche 928 из 80-х.

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Интерьер полностью переделан, хотя общая архитектура передней панели и стиль исходной модели соблюдены безупречно. Щиток приборов теперь не привязан к рулевой колонке, как у заводских Porsche 928, а представляет собой лаконичную фиксированную цифровую комбинацию в стиле 70-х с крупным аналоговым тахометром по центру. Руль выполнен в стиле ранних Porsche 928, центральная консоль отделана матовым металлом, блок климат-контроля новый, но с олдскульным дизайном и двумя горизонтальными ползунками, как у исходной модели. Аудиосистема PCCM с классическим дизайном и поддержкой Apple CarPlay куплена у самой компании Porsche — она доступна всем владельцам классических моделей этой марки. Кресла, передняя панель и дверные карты обиты гладкой кожей Foglizzo и замшевой Alcantara.



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Подробностей о технике пока немного: известно, что оригинальный двигатель V8, в стоке выдававший не более 350 л.с. модернизирован и форсирован до 400 л.с., механическая коробка передач теперь 6-ступенчатая вместо стоковой 5-ступенчатой, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Шасси тоже перекроено: установлено современное рулевое управление с электроусилителем, более мощные тормоза и адаптивные амортизаторы с электронным управлением. Динамические характеристики пока не опубликованы.



Живая премьера Porsche 928 от Nardone Automotive состоится через две недели на Фестивале скорости в Гудвуде в Великобритании (проходит с 23 по 26 июня), тогда же, видимо, будут объявлены тираж и цена рестомода. Поставки первых готовых машин клиентам начнутся в 2024 году.

