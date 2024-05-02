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  • Стартовало серийное производство нового хэтчбека Lancia Ypsilon. Цены известны

Стартовало серийное производство нового хэтчбека Lancia Ypsilon. Цены известны

02.05.2024 256 0 0

Предзаказы уже начали собирать дилеры бренда в Италии, причём купить можно как вариант с полностью электрической техникой, так и с гибридной установкой.

Полноценная презентация Ypsilon следующего поколения прошла в середине февраля текущего года. В Stellantis считают, что эта новинка должна ознаменовать собой «ренессанс» бренда для большого европейского рынка. Впоследствии в линейке этой марки появятся модели, для которых планируется возродить названия Aurelia и Delta.

На фото: электрический хэтчбек Lancia Ypsilon

﻿Теперь в компании рассказали о том, что на заводе Stellantis в Фигуэласе (провинция Сарагоса, Испания) стартовало серийное производство нового Ypsilon. Здесь он выпускается совместно с соплатформенным хэтчбеком Opel Corsa поколения F.

Одновременно в компании объявили и о начале сбора предзаказов на субкомпактный хэтчбек, пока что речь идёт о дилерах в Италии. Первые автомобили доберутся до дилеров в следующем месяце. Позже продажи начнутся в Испании, Франции, Бельгии и Нидерландах, а в 2025-м итальянский бренд вернётся на рынок Германии.

Новая пятидверка Lancia Ypsilon представлена в трёх комплектациях – базовой, LX и топовой Edizione Cassina. Стоимость гибридного варианта стартует на домашнем рынке с отметки 24 900 евро (эквивалентно почти 2,5 млн рублей по текущему курсу), а за «электричку» просят от 34 900 евро (примерно 3,4 млн рублей).

У версий с гибридной «начинкой» есть несколько визуальных отличий: речь идёт, в частности, о четырёх дополнительных воздухозаборниках, интегрированных в передний бампер (у «зелёной» модификации есть четыре похожих заглушки). Также в списке отличий числится одна выхлопная труба овальной формы, встроенная в нижнюю часть заднего бампера в районе правой стороны диффузора. Ещё у гибрида имеется комплект оригинальных 17-дюймовых легкосплавных колёсных дисков.

На фото: Lancia Ypsilon с мягкогибридной установкой

В основе нового Ypsilon лежит модульная платформа CMP, на которой базируются и другие актуальные модели В-класса автогиганта Stellantis. Хэтчбек оснащён мягкогибридной силовой установкой, в основе которой находится 101-сильный бензиновый турбомотор объёмом 1,2 литра. Он работает в тандеме с 48-вольтовым «довеском» и электродвигателем, интегрированным в шестиступенчатую автоматическую коробку передач e-DCT. На разгон с места до «сотни» такому хэтчбеку требуется 9,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч.

У полностью «зелёной» модификации более мощная техника. Отдача единственного электродвигателя, установленного на передней оси, составляет 156 л.с. В состав системы входит также тяговая батарея ёмкостью 51 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у «электрички» составляет 403 км (при расчёте по циклу WLTP).

Ранее марка Lancia подтвердила, что в 2025 году семейство пополнит полностью электрический «заряженный» вариант Ypsilon HF. Известно, что хот-хэтч разделит технику со спортивным кроссовером Abarth 600e: отдача его электромотора составит 240 л.с. На первую «сотню» такой пятидверке понадобится 5,8 секунды.

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