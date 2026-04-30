Chevrolet Sonic в виде кроссовера: показан интерьер

Дебютным рынком для компактного паркетника Шеви станет Бразилия, где и налажено его производство. Старт продаж намечен на следующую неделю.

Концерн General Motors продолжает подогревать интерес к новому кроссоверу Chevrolet с возрожденным именем Sonic, выпуск которого уже ведется на заводе в Бразилии. На этот раз нам продемонстрировали интерьер пятидверки. Кроме того, производитель рассказал о доступных для модели аксессуарах. Наконец, объявлена дата запуска: в салоны бразильских дилеров машины начнут поступать с 7 мая, видимо, тогда же озвучат все характеристики и цены. Напомним, что когда-то под названием Chevrolet Sonic на некоторых рынках присутствовали хэтч и седан, которые в России были известны как Chevrolet Aveo. Ну и добавим, что нынешний Sonic-кроссовер сделан на базе хэтчбека Onix.

Контурная подсветка будет доступна за доплату

Если внешность у паркетника оригинальная и с Ониксом его не перепутаешь, то внутри кросс в целом повторил донорский хэтч. В салоне Chevrolet Sonic – аналогичные передняя панель, руль и блок управления «климатом». Как и хэтчбеку, новинке еще положены цифровая приборка на 8 дюймов и 11-дюймовый планшет мультимедиа-системы. Единственная заметная обновка – сплющенная эмблема Шеви на руле (такие же значки есть и снаружи).

Chevrolet Sonic RS. У стандартного кросса другая радиаторная решетка

Что же касается дизайна экстерьера, то паркетник имеет пластиковый обвес, двухэтажную головную оптику, собственные радиаторную решетку, бамперы, багажную дверь и задние фонари. Фишки «оспортивленного» Sonic RS — решетка с крупными «сотами» и расширенный черный декор.

Chevrolet Sonic RS с допами

Среди тех самых аксессуаров – контурная диодная подсветка внутри, органайзер и особые коврики. Для Chevrolet Sonic также можно будет заказать различные наклейки на кузов, яркие вставки и накладку, имитирующую сдвоенные патрубки выпускной системы. Еще предусмотрена проекция с названием модели при открытой двери.

Как сообщалось ранее, длина Sonic равна 4,23 м, ширина – 1,77 м, высота – 1,53 м. Колесная база по-прежнему не раскрыта. Да, в GM упрямо считают Sonic «купеобразным SUV», хотя кузов у него вполне себе традиционный.

Паркетник точно предложат с турбомотором, но подробностей, опять же, все еще нет. Вероятно, это та же турботройка 1.0, которой оснащается и Оникс. Традиционно для Бразилии двигатель «питается» бензином и этанолом, на Chevrolet Onix турбомотор вне зависимости от типа топлива выдает 115,5 л.с. Привод у Sonic наверняка исключительно передний.

После того, как новый кроссовер Шеви освоит бразильский рынок, его отправят на экспорт в другие страны Южной Америки.