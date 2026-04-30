Chevrolet Sonic в виде кроссовера: показан интерьер

30.04.2026 99 0 0
Chevrolet Sonic в виде кроссовера: показан интерьер

Дебютным рынком для компактного паркетника Шеви станет Бразилия, где и налажено его производство. Старт продаж намечен на следующую неделю.

Концерн General Motors продолжает подогревать интерес к новому кроссоверу Chevrolet с возрожденным именем Sonic, выпуск которого уже ведется на заводе в Бразилии. На этот раз нам продемонстрировали интерьер пятидверки. Кроме того, производитель рассказал о доступных для модели аксессуарах. Наконец, объявлена дата запуска: в салоны бразильских дилеров машины начнут поступать с 7 мая, видимо, тогда же озвучат все характеристики и цены. Напомним, что когда-то под названием Chevrolet Sonic на некоторых рынках присутствовали хэтч и седан, которые в России были известны как Chevrolet Aveo. Ну и добавим, что нынешний Sonic-кроссовер сделан на базе хэтчбека Onix.

Интерьер Chevrolet Sonic. Контурная подсветка будет доступна за доплату
Интерьер Chevrolet Sonic. Контурная подсветка будет доступна за доплату
Интерьер Chevrolet Sonic. Контурная подсветка будет доступна за доплату
Интерьер Chevrolet Sonic. Контурная подсветка будет доступна за доплату
Интерьер Chevrolet Sonic. Контурная подсветка будет доступна за доплату
Интерьер Chevrolet Sonic. Контурная подсветка будет доступна за доплату
Если внешность у паркетника оригинальная и с Ониксом его не перепутаешь, то внутри кросс в целом повторил донорский хэтч. В салоне Chevrolet Sonic – аналогичные передняя панель, руль и блок управления «климатом». Как и хэтчбеку, новинке еще положены цифровая приборка на 8 дюймов и 11-дюймовый планшет мультимедиа-системы. Единственная заметная обновка – сплющенная эмблема Шеви на руле (такие же значки есть и снаружи).

Chevrolet Sonic RS. У стандартного кросса другая радиаторная решетка
Chevrolet Sonic RS. У стандартного кросса другая радиаторная решетка
Chevrolet Sonic RS. У стандартного кросса другая радиаторная решетка
Chevrolet Sonic RS. У стандартного кросса другая радиаторная решетка
Что же касается дизайна экстерьера, то паркетник имеет пластиковый обвес, двухэтажную головную оптику, собственные радиаторную решетку, бамперы, багажную дверь и задние фонари. Фишки «оспортивленного» Sonic RS — решетка с крупными «сотами» и расширенный черный декор.

Chevrolet Sonic RS с допами
Chevrolet Sonic RS с допами
Chevrolet Sonic RS с допами
Chevrolet Sonic RS с допами
Chevrolet Sonic RS с допами
Chevrolet Sonic RS с допами
Chevrolet Sonic RS с допами
Chevrolet Sonic RS с допами
Среди тех самых аксессуаров – контурная диодная подсветка внутри, органайзер и особые коврики. Для Chevrolet Sonic также можно будет заказать различные наклейки на кузов, яркие вставки и накладку, имитирующую сдвоенные патрубки выпускной системы. Еще предусмотрена проекция с названием модели при открытой двери.

Chevrolet Sonic RS

Как сообщалось ранее, длина Sonic равна 4,23 м, ширина – 1,77 м, высота – 1,53 м. Колесная база по-прежнему не раскрыта. Да, в GM упрямо считают Sonic «купеобразным SUV», хотя кузов у него вполне себе традиционный.

Chevrolet Sonic RS

Паркетник точно предложат с турбомотором, но подробностей, опять же, все еще нет. Вероятно, это та же турботройка 1.0, которой оснащается и Оникс. Традиционно для Бразилии двигатель «питается» бензином и этанолом, на Chevrolet Onix турбомотор вне зависимости от типа топлива выдает 115,5 л.с. Привод у Sonic наверняка исключительно передний.

После того, как новый кроссовер Шеви освоит бразильский рынок, его отправят на экспорт в другие страны Южной Америки.

