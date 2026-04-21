Новинки ×

Кроссовер Chevrolet Sonic: полноценные официальные фото

21.04.2026 441 1 0
Для компактного паркетника с возрожденным именем Sonic подтвержден турбомотор. Привод же наверняка только передний.

Концерн General Motors наконец-то полностью раскрыл внешность кроссовера Chevrolet Sonic, ближайшим родственником которого является хэтчбек Chevrolet Onix. Паркетник адресован прежде всего странам Латинской Америки, а дебютным рынком для него станет Бразилия, где и налажено производство: там продажи пятидверки стартуют уже в мае. Также напомним, что когда-то под именем Chevrolet Sonic на некоторых рынках присутствовали хэтч и седан, которые в России были известны как Chevrolet Aveo.

Стандартный кроссовер Chevrolet Sonic

В GM не устают повторять, что новая модель представляет собой «купеобразный SUV», но кузов у нее вполне себе традиционный. Дизайн экстерьера у Sonic свой, с донорским Onix не перепутаешь. Паркетник получил неокрашенный пластиковый обвес, двухэтажную головную оптику, оригинальные радиаторную решетку, бамперы, багажную дверь и задние фонари. Покупателям также предложат «оспортивленный» Chevrolet Sonic RS, его особенности – решетка с крупными «сотами» и расширенный черный декор. К слову, во всех комплектациях кроссовер имеет выполненные в черном цвете обновленную эмблему Шеви и шильдики. Для новинки предусмотрены 17-дюймовые колеса.

Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
1 / 3
Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
2 / 3
Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
3 / 3

Длина Chevrolet Sonic равна 4,23 м, ширина – 1,77 м, высота – 1,53 м. Колесную базу пока так и не озвучили. Зато марка похвасталась тем, что паспортный дорожный просвет паркетника составляет «почти» 200 мм. Для сравнения, размеры актуального стандартного хэтчбека Chevrolet Onix: 4169/1746/1473 мм, расстояние между осями – 2551 мм.

Chevrolet Sonic RS

Интерьер кроссовера не показали, производитель ограничился словесным описанием. Так, Sonic обещаны цифровая приборка и «мягкие на ощупь» материалы отделки, плюс комфортные кресла, как у старшего полноценного кроссовера Chevrolet Tracker.

Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
1 / 7
Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
2 / 7
Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
3 / 7
Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
4 / 7
Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
5 / 7
Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
6 / 7
Chevrolet Sonic RS
Chevrolet Sonic RS
7 / 7

Для Chevrolet Sonic подтвержден турбомотор, но подробностей, опять же, пока нет. Вероятно, это та же турботройка 1.0, которой оснащается и исходный хэтчбек Chevrolet Onix. Традиционно для Бразилии двигатель «питается» бензином и этанолом, на Ониксе 1.0T вне зависимости от типа топлива выдает 115,5 л.с. Привод же у Sonic наверняка исключительно передний.

Chevrolet Sonic RS

В бразильской линейке Chevrolet новый паркетник займет нишу между «внедорожным» исполнением Onix с названием Activ (кросс-версия тоже только готовится к дебюту) и упомянутым Tracker. Больше информации о Sonic должно появиться еще до старта продаж.

кроссовер Бразилия авторынок новинки Chevrolet Chevrolet Sonic Chevrolet Onix

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
21.04.2026 23:30
Ярослав

Конкурент KGM Tivoli.

Новые комментарии
Change privacy settings