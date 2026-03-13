13.03.2026 223 0 0
Chevrolet готовит хэтчбек Onix Activ: внешность раскрыта на первых эскизах

Новая модель, предназначенная для стран Южной Америки, будет отличаться от «просто» Onix за счёт увеличенного дорожного просвета и изменений в экстерьере.

Марка Chevrolet представила компактный хэтчбек Onix актуального второго поколения, а также седан с «фамилией» Plus в сентябре 2019 года. Рестайлинг обе модификации пережили летом 2025 года. Теперь стало известно о том, что южноамериканское подразделение бренда готовит очередное пополнение в семействе, на этот раз речь идёт о кросс-хэтчбеке, который в Бразилии будет продаваться под названием Chevrolet Onix Activ.

Напомним, ранее кросс-хэтчбек уже присутствовал в семействе модели: такая модификация была у бразильского Chevrolet Onix предыдущей генерации. Нынешняя «приподнятая» новинка с «фамилией» Activ в иерархии бренда расположится между «просто» Onix и кроссовером Chevrolet Sonic, который пока не рассекречен, но готовится к скорому выходу на рынок Бразилии.

Анонс Onix Activ бразильский офис Шевроле сопроводил несколькими эскизами. Судя по изображениям, у новинки будет несколько отличий от стандартного хэтча. Оформление передней части, включая головную оптику, радиаторную решётку и нижнюю часть переднего бампера трогать не стали. В профиль можно увидеть рейлинги на крыше, а также корпуса наружных зеркал чёрного цвета. Корму, очевидно, снабдят иным диффузором и шильдиком с названием модификации.

Как рассказали в компании, габаритная длина кросс-хэтчбека равна 4163 мм, а его высота увеличилась на 61 мм по сравнению с «просто» Onix и составила 1533 мм. В результате дорожный просвет Onix Activ стал равен 201 мм, угол въезда повысился до 19,7°, угол съезда – до 28,1°. Сообщается, что разработка велась в течение года, ей занимались инженерные группы General Motors в Бразилии.

В компании Chevrolet Onix Activ позиционируют в качестве альтернативы кроссоверам начального уровня. Об оснащении новинки пока известно немногое. Так, в бразильском офисе отметили, что в стандартное оснащение кросс-хэтча будет входить встроенный Wi-Fi и цифровая приборка, а также такой модели в базе будет положена автоматическая коробка передач.

Полноценной официальной информации о технике Onix Activ пока нет. Напомним, рестайлинговым седану и хэтчбеку Onix достались модернизированные 1,0-литровые двигатели, речь идёт о трёхцилиндровом атмосфернике и турботройке, которые «питаются» как бензином, так и этанолом. В первом случае мощность стартового мотора составляет 80 л.с., во втором – 82 л.с. А у турбоверсии – 116 и 121 л.с. соответственно. Им в пару предлагаются 6МКП и 6 АКП.

В компании добавили, что премьера и выход нового кросс-хэтчбека в продажу ожидаются «в ближайшие месяцы», более точная дата, а также цены Chevrolet Onix Activ станут известны позже. Стоит ожидать, что новинка окажется дороже сравнению со стандартной пятидверкой, за которую в Бразилии просят от 101 790 до 133 390 бразильских реалов (эквивалентно примерно 1,5 – 2 млн рублей по текущему курсу).

Обновлено 14.03.2026

 

