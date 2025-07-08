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  • Теряющий покупателей Chevrolet Onix пережил рестайлинг: официальные фото

Теряющий покупателей Chevrolet Onix пережил рестайлинг: официальные фото

08.07.2025 104 0 0

Премьера обновленного бюджетного семейства Onix состоялась в Бразилии. Седану и хэтчбеку подправили внешность и отрядили новый крупный планшет мультимедиа.

В предыдущем поколении Chevrolet Onix несколько лет подряд был самой популярной моделью всего бразильского рынка. А вот семейство второй генерации, состоящее из седана с «фамилией» Plus и хэтчбека, которое дебютировало в Южной Америке в сентябре 2019 года, таким успехом похвастаться уже не может. И пусть спрос на Ониксы локального производства все равно есть, компакты Шеви в «минусе»: по данным местных профильных медиа, по итогам 2024-го в Бразилии реализовано 97 503 хэтча и 59 960 четырехдверок, что на 4,5% и 20% соответственно меньше, чем годом ранее. Придать новый импульс продажам призван рестайлинг, хотя с ним марка все же запоздала. Как бы то ни было, сегодня в Бразилии состоялась презентация обновленных Onix и Onix Plus.

Дореформенные бразильские хэтчбек Chevrolet Onix и седан Onix Plus

Хэтчбеку и седану достались новый передний бампер и радиаторная решетка, в фарах появились L-образные светодиодные ДХО. В дорогих версиях Onix и Onix Plus имеют диодную же головную оптику (у «простых» исполнений – галогенки), а также компактные противотуманки. Задние фонари четырехдверки сделали «полупрозрачными», а у фонарей хэтча теперь новый рисунок.

Обновленный базовый хэтчбек Chevrolet Onix
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Обновленный базовый седан Chevrolet Onix Plus
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Как и прежде, покупателям доступна и «оспортивленная» пятидверка Chevrolet Onix RS. Ее фишки – решетка в сетку (у стандартной модели горизонтальные плашки), крупный спойлер, выполненные в черном цвете эмблема марки, корпуса зеркал, крыша и 16-дюймовые колеса.

Обновленный хэтчбек Chevrolet Onix в богатой комплектации
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Обновленный хэтчбек Chevrolet Onix в богатой комплектации
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Обновленный хэтчбек Chevrolet Onix в богатой комплектации
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Уже в базе машины имеют новую мультимедийную систему с планшетом диагональю 11 дюймов и шесть подушек безопасности. Богатые исполнения – это также новая цифровая приборка на 8 дюймов, климат-контроль, камера заднего вида, система помощи при парковке. У топового RS-хэтча вдобавок есть беспроводная зарядка для смартфона.

Обновленный седан Chevrolet Onix Plus в богатой комплектации
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Обновленный седан Chevrolet Onix Plus в богатой комплектации
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Обновленный седан Chevrolet Onix Plus в богатой комплектации
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Обновленный седан Chevrolet Onix Plus в богатой комплектации
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Двигатели модернизировали, чтобы они соответствовали актуальным эконормам, в результате чего слегка выросла их отдача. В Бразилии хэтчбек и седан Chevrolet Onix предложены с трехцилиндровым атмосферником 1.0 и турботройкой аналогичного объема. Моторы традиционно для этой страны «питаются» как бензином, так и этанолом: в первом случае мощность базового движка составляет 80 л.с., во втором – 82 л.с. Показатели турбоверсии – 116 и 121 л.с. Коробки в зависимости от исполнения – шестиступенчатые механика или классический автомат.

Обновленный Chevrolet Onix RS
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Обновленный Chevrolet Onix RS
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В продажу рестайлинговые Chevrolet Onix и Onix Plus поступят в ближайшее время. При этом цены уже объявлены. Хэтчбек обойдется в 102 990 – 130 190 реалов (около 1,48 млн – 1,9 млн рублей по актуальному курсу), за седан просят 106 790 – 136 490 реалов (1,53 млн – 2 млн рублей). Затем обновленные машины доберутся и до других стран Латинской Америки. Кроме того, Onix-седан еще производят в Узбекистане, но там полноценные продажи модели стартовали лишь в 2023 году, так что и рестайлингу «их» четырехдверка может подвергнуться позже.

Обновленный Chevrolet Onix в богатой комплектации
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Обновленный Chevrolet Onix в богатой комплектации
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Обновленный Chevrolet Onix в богатой комплектации
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Между тем в Бразилии журналистам наряду с модернизированными Ониксами сегодня также показали новинки Chevrolet, анонсированные ранее. Речь идет о рестайлинговом кроссовере Tracker, электрических паркетниках Spark EUV (он же китайский Baojun Yep Plus) и Captiva EV (он же Wuling Starlight S).

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