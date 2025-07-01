Обновлённый кроссовер Chevrolet Tracker показали на официальных кадрах

Кроссовер Chevrolet Tracker актуального поколения дебютировал в 2019 году в Китае, эта страна и стала первой, где наладили его производство. Затем паркетник также начали выпускать в Бразилии, Аргентине и Узбекистане. В 2022-м у «поднебесного» паркетника появился «оспортивленный» вариант RS с новым салоном, но внешность тогда мало изменилась. Да и вообще, в КНР кроссовер провалился – по предварительным данным, там сборку уже свернули, хотя на местном сайте модель еще присутствует. А вот в странах Латинской Америки Tracker пользуется высоким спросом. Крупнейшим рынком для него является Бразилия, так что нет ничего удивительного в том, что жители этой страны и получат первыми переживший полноценный рестайлинг кроссовер. Сегодня местное подразделение концерна General Motors объявило о том, что уже приступило к массовому производству обновленного SUV, одновременно опубликовав фирменное изображение и видео с завода.

Обновленный Chevrolet Tracker для Бразилии

Как и некоторые другие свежие модели Chevrolet, паркетник Tracker перешел на двухэтажную головную оптику. Сверху расположены узкие светодиодные полоски ходовых огней, под ними идут блоки основных фар. Кроме того, кроссовер обрел компактные противотуманки. Chevrolet Tracker также достались новые передний бампер и радиаторная решетка.

Обновленный Chevrolet Tracker для Бразилии, версия RS 1 / 6 Обновленный Chevrolet Tracker для Бразилии, версия RS 2 / 6 Обновленный Chevrolet Tracker для Бразилии, версия RS 3 / 6 Обновленный Chevrolet Tracker для Бразилии, версия RS 4 / 6 Обновленный Chevrolet Tracker для Бразилии, версия RS 5 / 6 Обновленный Chevrolet Tracker для Бразилии, версия RS 6 / 6

В строю осталась и RS-версия (в отличие от китайского Трэкера, в других странах прежнему «спортивному» паркетнику интерьер не меняли). Ее фишки – выполненные в черном цвете эмблема марки, разделяющий надвое решетку «брус», корпуса зеркал и колеса.

Обновленный Chevrolet Tracker для Бразилии, версия RS 1 / 2 Обновленный Chevrolet Tracker для Бразилии, версия RS 2 / 2

Интерьер оформили в стиле почившего кроссовера для КНР. У бразильского Chevrolet Tracker тоже появились «прилепленные» друг к другу цифровая приборка и планшет мультимедиа, новый блок управления «климатом» с дисплеем и двумя шайбами (у дореформенного кроссовера три «кругляша»). При этом приборный экран «бразильца» по-прежнему имеет козырек (у «китайца» его нет).

Дореформенный бразильский Chevrolet Tracker 1 / 4 Дореформенный бразильский Chevrolet Tracker 2 / 4 Дореформенный бразильский Chevrolet Tracker RS 3 / 4 Дореформенный бразильский Chevrolet Tracker RS 4 / 4

О технике марка пока не рассказала. Впрочем, еще в конце прошлого года моторы бразильского Tracker модернизировали, благодаря чему слегка выросла их отдача. Так что в этот раз, скорее всего, двигатели реформы не затронули. В Бразилии кроссовер предложен с турботройками 1.0 и 1.2, которые традиционно для этой страны «питаются» как бензином, так и этанолом. Мощность базового движка – 117 или 121 л.с. (бензин/этанол), второго – 139 или 141 л.с. Оба сочетаются с классическим шестиступенчатым автоматом, привод только передний.

Полноценную премьеру обновленного Chevrolet Tracker проведут «в ближайшие недели».