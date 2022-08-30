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В Узбекистане стартует бюджетный кросс Chevrolet Tracker местной сборки, который ждали в РФ

30.08.2022 196 0 0

Компактный паркетник предложен в соседней стране с безальтернативной «турботройкой» 1.2, которая сочетается только с «автоматом». Для модели заявлены четыре комплектации, но есть нюанс.

 

Вообще, кроссовер Chevrolet Tracker второй генерации появился в Узбекистане еще в начале 2021-го, но те машины поставляли из Китая. А в июле этого года компания UzAuto Motors приступила к серийному производству паркетника на своем головном предприятии в Асаке, там Трэкеры собирают по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов, общий объем инвестиций, по данным самой фирмы, составил 620 миллионов долларов. Вдобавок в Ташкенте для модели освоено производство турбомоторов, их делают на заводе UzAuto Power Train. И вот сегодня, 30 августа, в соседней стране официально стартовали продажи Tracker локальной сборки. К слову, помимо Поднебесной и Узбекистана, полномасштабно кросс еще производят в Бразилии.

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Напомним, «второй» Chevy Tracker дебютировал в 2019-м, он построен на модульной платформе GEM. Длина паркетника равна 4270 мм, ширина – 1791 мм, высота – 1627 мм, колесная база – 2570 мм. Объем багажника – 390 л. В Узбекистане локальный Tracker предложен с бензиновой «турботройкой» 1.2, которая выдает 132 л.с. и 190 Нм. Мотор сочетается с шестиступенчатым «автоматом», привод только передний. Между тем автомобили китайского производства имели литровую «турботройку» с отдачей в 125 л.с. и 180 Нм (коробка та же). 

У кросса четыре комплектации, но есть оговорка: дилеры лишь принимают заказы на самую дешевую версию (она так и называется – Базовая), и только «при получении достаточного количества заявок, компания проработает вопрос производства данного автомобиля в установленном порядке». В пересчете на наши деньги это исполнение стоит примерно 988 000 рублей по актуальному курсу. Но базовый кросс пока не рассматриваем.

Ну а в списке оборудования следующего по старшинству варианта – LS – значатся 16-дюймовые колеса, кондиционер и мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем. Такой Tracker обойдется где-то в 1 154 000 рублей. В комплектации LTZ за 1 264 000 рублей появляются 17-дюймовые диски, круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон. Наконец, топовый Tracker Premier за 1 374 000 рублей имеет диодную оптику, климат-контроль, панорамный люк в крыше, беспроводную зарядку для смартфона, систему автоторможения и шесть подушек безопасности. Также объявлено, что в следующем году кроссовер получит дополнительные опции: обогрев наружных зеркал и зоны дворников, подогрев руля, передних и задних сидений, электрорегулировки водительского кресла, защиту картера и «оспортивленный» пакет Redline.

Узбекское предприятие рассчитано на выпуск 80 000 кроссоверов в год, а в 2023-м к Трэкеру присоединится соплатформенный седан Chevrolet Onix. Про паркетник сказано, что его планируют продавать не только в Узбекистане, но и в странах СНГ. Скорее всего, то же касается и «четырехдверки». Очевидно, Россия должна была стать если не основным, то одним из самых крупных экспортных рынков для «бюджетников» Шеви, однако после начала всем известных событий все бренды концерна General Motors покинули российский рынок, и о «камбэке» не слышно.

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