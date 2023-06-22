Кроссовер Chevrolet Tracker RS освоил новые рынки со старым салоном и слабым мотором

Кое-где «оспортивленный» паркетник Шеви обрел необычное табло и турбочетверку, а вот в остальных странах новое исполнение отличилось от стандартного SUV лишь декором.

«Подогретая» версия RS появилась у компактного кросса Chevrolet Tracker еще в прошлом году: дебютным рынком для такой модификации стал Китай. К слову, там «эрэска» впоследствии вытеснила стандартную модель из гаммы марки. Теперь же «оспортивленный» паркетник принялся осваивать Латинскую Америку: в частности, Chevrolet Tracker RS уже доступен в Бразилии, Уругвае и Мексике. Так вот выяснилось, что модернизацию их кросса провели по упрощенной программе.

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Внешне латиноамериканский Tracker RS в целом повторил модель для КНР. Отличия от стандартного паркетника – решетка с крупными сотами вместо горизонтальных полосок, черный декор вместо хрома, черные же 17-дюймовые колеса, рейлинги на крыше и корпуса наружных зеркал.



Chevrolet Tracker RS для Латинской Америки

А вот интерьер у заокеанского кроссовера «под спорт» практически такой же, как у обычной модели, разве что добавили красных акцентов. В Китае же, напомним, Chevrolet Tracker вместе с шильдиком RS получил новые переднюю панель и селектор коробки, вдобавок ему достались наложенные друг на друга экраны виртуальной приборки и мультимедийной системы. Каждый дисплей – диагональю 10,25 дюйма, тогда как американская «эрэска» имеет 8-дюймовый отдельный планшет мультимедиа (цифровые приборы не положены даже за доплату).



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Китайский кроссовер перешел с турботроек 1.0 (125 л.с.) и 1.3 (165 л.с.) на турбочетверку 1.5, которая выдает 184 л.с. и работает в паре с вариатором. Но в Латинской Америке технику менять не стали: там Chevrolet Tracker RS предложен с трехцилиндровым турбомотором 1.2 от обычной модели, мощность составляет 130 или 133 л.с. (в зависимости от рынка), двигатель сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод в любом случае только передний.



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В Бразилии за Tracker RS просят 33 400 долларов, в Уругвае – 33 990 долларов, а в Мексике такой кроссовер стоит 30 300 долларов. В Китае цена «оспортивленного» паркетника начинается с отметки всего 15 300 долларов, однако в отличие от других стран там у модели несколько комплектаций, включая те, что попроще.



В России ожидались официальные поставки стандартного Chevrolet Tracker узбекского производства, но после начала все известных событий в РФ можно найти лишь «параллельные» кроссоверы.