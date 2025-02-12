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Chevrolet Spark в виде китайского кроссовера: официальные фото

12.02.2025 25 0 0

Марка Chevrolet рассекретила свой новый компактный паркетник. Модель не разработана американцами самостоятельно – эмблему Шеви получил «китаец» Baojun Yep Plus.

После мимолетного показа избранной публике в Бразилии и серии тизеров наконец-то появились полноценные официальные изображения нового электрического кроссовера Chevrolet. Картинки опубликовало бразильское же подразделение марки. Одновременно подтверждено, что для модели возродили имя Spark, которое прежде принадлежало компактному хэтчбеку. Если точнее, то для стран Латинской Америки паркетник заявлен как Chevrolet Spark EUV. Вдобавок на корме машины имеется надпись Activ – видимо, это название комплектации.

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Пятидверка не является собственной разработкой Chevrolet – это китайский электрокар Baojun Yep Plus (он же Yueye Plus на домашнем рынке) от совместного предприятия GM и SAIC, который дебютировал в прошлом году. В КНР еще присутствует трехдверный «просто» Yep, но для Spark EUV такая модификация не анонсирована.

В плане дизайна экстерьера от донора паркетник Шеви отличается только другими эмблемой и шильдиками. Особенности внешности – «квадратный» кузов, внушительные бамперы, слившиеся с глянцевой черной плашкой светодиодные фары, вертикальные блоки задних фонарей и распашная багажная дверь. Габариты Chevrolet Spark EUV пока не озвучены, хотя они наверняка такие же, как у «китайца». Длина Baojun Yep Plus составляет 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм.

Внутри Spark EUV тоже повторил модель Baojun – разумеется, за исключением логотипа на руле. В салоне установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, между передними креслами расположен «парящий» подлокотник с подстаканниками. Полный список оборудования еще не раскрыт, при этом сообщается, что в Бразилии у кроссовера будет оснащение «с учетом предпочтений местного рынка». В Китае для богатых исполнений Baojun Yep Plus предусмотрены климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

О технике также не рассказали. Исходный «китаец» имеет единственный электромотор на передней оси, который выдает 102 л.с. и 180 Нм. Baojun Yep Plus доступен с батареей емкостью 41,9 кВт*ч. Запас хода – 401 км по китайскому циклу CLTC.

Baojun Yep Plus
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Baojun Yep Plus
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Baojun Yep Plus
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Baojun Yep Plus
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Полноценную презентацию Chevrolet Spark EUV проведут в ближайшее время. Помимо стран Латинской Америки электрический кроссовер еще будут продавать на Ближнем Востоке. Ну и напомним, что Chevrolet не впервые «заимствует» модель у китайского производителя. В частности, на развивающихся рынках представлены пикап Chevrolet S10 Max, кроссоверы Chevrolet Captiva второго поколения и Chevrolet Groove, то есть Maxus T70, Baojun 530 и Baojun 510 с другой эмблемой.

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