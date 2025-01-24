General Motors подтвердил запуск Chevrolet Spark в виде китайского кроссовера

Одними из первых компактный электрокросс Шеви, который сделан из «китайца», получат жители Бразилии. Кроме того, как ожидается, впоследствии американская марка «позаимствует» и другие модели у китайских партнеров.

Накануне, 23 января, концерн General Motors с помпой отпраздновал в Бразилии столетие своего присутствия в этой стране. Компания, напомним, представлена маркой Chevrolet. К слову, минувший год бренд закончил на бразильском рынке в «минусе»: продажи упали на 4% до 314 956 единиц. Тем не менее в общем рейтинге марок Chevrolet досталось третье место. На второй строчке находится Volkswagen (400 414 шт., +16%), ну а лидером остался Fiat (521 282 шт., +10%).

Так вот, вчера не только вспоминали прошлое, но и делились планами на будущее. В частности, в 2025-м марка Chevrolet намерена вывести на бразильский рынок пять новинок в разных сегментах и «с различными технологиями». А вообще в ближайшие годы бразильцам обещано не менее десяти электрифицированных премьер. Но самое интересное произошло в конце мероприятия: перед гостями засветили компактный паркетник с брутальным дизайном. Увы, никаких подробностей о модели не предоставили. Однако тестовые образцы уже попадались на дорогах стран Латинской Америки – считается, что в этом регионе для паркетника возродят имя Spark. Если точнее, то некоторые профильные медиа прочат модели название Chevrolet Spark EUV Activ.

Новый электрический кроссовер Chevrolet, показанный в Бразилии. Ожидается, что в Латинской Америке модель появится под именем Chevrolet Spark EUV Activ

Кроссовер представляет собой электрокар, причем он не является самостоятельной разработкой Шеви. Галстук-бабочку нацепили на «китайца» Baojun Yep Plus (он же Yueye Plus на родине) от совместного предприятия GM и SAIC, который дебютировал в прошлом году. В Поднебесной еще продают трехдверный «просто» Yep, но трехдверка с эмблемой Chevrolet шпионам не попадалась, так что не исключено, что для паркетника под американским брендом такая модификация не предусмотрена.

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Судя по всему, Бразилия станет одной из первой стран, где появится Spark в виде кроссовера, причем это должно произойти уже в ближайшие месяцы. Характеристики же объявят ближе к дате старта продаж. Ну а в Китае исходный Baojun Yep Plus длиной 3996 мм сейчас доступен с единственным 102-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 41,9 кВт*ч. Запас хода – 401 км по циклу CLTC.

Интерьер Baojun Yep Plus для Китая

Между тем, по информации бразильских профильных медиа, Chevrolet «позаимствует» и другие свежие модели у китайцев. Так, местные папарацци уже ловили замаскированный кроссовер, в котором легко опознали Wuling Starlight S (бренд Wuling тоже входит в СП GM и SAIC). Ожидается, что, как и донорская пятидверка, предназначенный для Латинской Америки паркетник Шеви будет доступен в виде электрокара и с гибридной установкой. Ну и добавим, что на развивающихся рынках под брендом Chevrolet давно продают клонов «китайцев»: например, исходником для пикапа Chevrolet S10 Max стал Maxus T70 (маркой Maxus владеет SAIC), а кроссоверы Chevrolet Captiva второго поколения и Groove – это Baojun 530 и Baojun 510 соответственно.