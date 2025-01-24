General Motors подтвердил запуск Chevrolet Spark в виде китайского кроссовера

Накануне, 23 января, концерн General Motors с помпой отпраздновал в Бразилии столетие своего присутствия в этой стране. Компания, напомним, представлена маркой Chevrolet. К слову, минувший год бренд закончил на бразильском рынке в «минусе»: продажи упали на 4% до 314 956 единиц. Тем не менее в общем рейтинге марок Chevrolet досталось третье место. На второй строчке находится Volkswagen (400 414 шт., +16%), ну а лидером остался Fiat (521 282 шт., +10%).
Так вот, вчера не только вспоминали прошлое, но и делились планами на будущее. В частности, в 2025-м марка Chevrolet намерена вывести на бразильский рынок пять новинок в разных сегментах и «с различными технологиями». А вообще в ближайшие годы бразильцам обещано не менее десяти электрифицированных премьер. Но самое интересное произошло в конце мероприятия: перед гостями засветили компактный паркетник с брутальным дизайном. Увы, никаких подробностей о модели не предоставили. Однако тестовые образцы уже попадались на дорогах стран Латинской Америки – считается, что в этом регионе для паркетника возродят имя Spark. Если точнее, то некоторые профильные медиа прочат модели название Chevrolet Spark EUV Activ.
Кроссовер представляет собой электрокар, причем он не является самостоятельной разработкой Шеви. Галстук-бабочку нацепили на «китайца» Baojun Yep Plus (он же Yueye Plus на родине) от совместного предприятия GM и SAIC, который дебютировал в прошлом году. В Поднебесной еще продают трехдверный «просто» Yep, но трехдверка с эмблемой Chevrolet шпионам не попадалась, так что не исключено, что для паркетника под американским брендом такая модификация не предусмотрена.
Судя по всему, Бразилия станет одной из первой стран, где появится Spark в виде кроссовера, причем это должно произойти уже в ближайшие месяцы. Характеристики же объявят ближе к дате старта продаж. Ну а в Китае исходный Baojun Yep Plus длиной 3996 мм сейчас доступен с единственным 102-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 41,9 кВт*ч. Запас хода – 401 км по циклу CLTC.
Между тем, по информации бразильских профильных медиа, Chevrolet «позаимствует» и другие свежие модели у китайцев. Так, местные папарацци уже ловили замаскированный кроссовер, в котором легко опознали Wuling Starlight S (бренд Wuling тоже входит в СП GM и SAIC). Ожидается, что, как и донорская пятидверка, предназначенный для Латинской Америки паркетник Шеви будет доступен в виде электрокара и с гибридной установкой. Ну и добавим, что на развивающихся рынках под брендом Chevrolet давно продают клонов «китайцев»: например, исходником для пикапа Chevrolet S10 Max стал Maxus T70 (маркой Maxus владеет SAIC), а кроссоверы Chevrolet Captiva второго поколения и Groove – это Baojun 530 и Baojun 510 соответственно.
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