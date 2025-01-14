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Chevrolet Spark вернётся в виде китайского кроссовера

14.01.2025 254 0 0

Марка Chevrolet снова «позаимствует» модель у китайского партнера: галстук-бабочку нацепят на электрический паркетник Baojun Yep Plus. В продажу «новинка» американского бренда должна выйти позже в этом году.

Компания Chevrolet готовится возродить имя Spark. Но если прежде это название носил маленький хэтчбек, то теперь оно будет принадлежать компактному электрическому кроссоверу с довольно брутальным обликом. Причем паркетник не разработан американцами – другую эмблему получит «китаец» Baojun Yep Plus (он же Yueye Plus на родине) от совместного предприятия концернов General Motors и SAIC. А основным ареалом обитания для Spark в виде кроссовера станет Латинская Америка. В этом регионе уже ловили тестовые образцы с эмблемой Шеви. К слову, кое-где полное название кросса будет звучать как Chevrolet Spark EUV Activ. Ну и добавим, что на развивающихся рынках галстук-бабочку уже давно носят многие китайские модели. Например, пикап Chevrolet S10 Max является клоном Maxus T70 (маркой Maxus владеет SAIC), а кроссоверы Chevrolet Captiva второго поколения и Groove – это Baojun 530 и Baojun 510 соответственно.

Baojun Yep Plus
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Baojun Yep Plus
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Напомним, донорская пятидверка Baojun Yep Plus в строю с 2024 года. Она представляет собой растянутую версию трехдверного «просто» Yep, который стартовал в Китае годом ранее. Впрочем, Spark в виде трехдверки шпионам не попадался, так что не исключено, что для кроссовера под брендом Chevrolet такая модификация не предусмотрена.

Baojun Yep Plus

Что же касается дизайна, то от донора электрокар Chevy Spark будет отличаться, собственно, лишь иными логотипом и шильдиками. Особенности машины – «квадратный» кузов, внушительные бамперы, слившиеся с глянцевой черной плашкой фары, вертикальные задние фонари и распашная багажная дверь. Габариты Spark EUV и Baojun Yep Plus, очевидно, совпадают: длина – 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм. Паспортный дорожный просвет – всего 150 мм.

Baojun Yep Plus
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Baojun Yep Plus
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В салон кроссовера Chevrolet папарацци заглянуть пока не удалось. Впрочем, внутри он тоже наверняка повторил исходный Baojun. То есть Spark EUV достались отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, а между передними креслами установлен подлокотник с отсеком, в который можно поставить стаканы или, например, положить телефон.

Baojun Yep Plus

Техника также должна оказаться общей. Baojun Yep Plus доступен с единственным 102-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 41,9 кВт*ч. Запас хода – 401 км по китайскому циклу CLTC.

Официальную премьеру электрокросса Chevrolet Spark EUV проведут в ближайшие месяцы.

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