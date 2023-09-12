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  • Попытка номер два: новый кроссовер Chevrolet Captiva выходит на рынок Узбекистана

Попытка номер два: новый кроссовер Chevrolet Captiva выходит на рынок Узбекистана

12.09.2023 2215 1 0

Сделанный из «китайца» паркетник должен был появиться в соседней стране еще два года назад, там даже открыли прием заказов, однако затем запуск модели отменили. Зато теперь анонсирована самая свежая версия.

Оригинальный кроссовер Chevrolet Captiva хорошо знаком жителям Узбекистана, ведь там его собирали до осени 2018 года. Сделанный же из «китайца» Baojun 530 трехрядный паркетник, который сама Шеви позиционирует как Каптиву второго поколения, должен был появиться в соседней стране в качестве импортной модели. Прием заказов на такой SUV компания UzAuto Motors открыла в сентябре 2021-го, объявив цены и комплектации. Но уже в ноябре того же года фирма остановила заключение контрактов, а затем вернула клиентам их деньги и даже предоставила компенсацию. «Такое происходит впервые в истории компании, но мы неоднократно сообщали, что сегодня мировая автомобильная промышленность переживает непростые времена, и наша компания не является исключением», — заявили тогда в UzAuto Motors. Вероятно, для Узбекистана просто не хватило машин (основной ареал обитания «второй» Captiva – Латинская Америка и Ближний Восток). И вот еще одна попытка: UzAuto снова анонсировала кроссовер.

Chevrolet Captiva второго поколения после рестайлинга 2023 года
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Chevrolet Captiva второго поколения после рестайлинга 2023 года
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В предыдущий раз в Узбекистане собирались продавать Captiva после первого рестайлинга (его провели под конец 2020-го). Теперь же нашим соседям обещан вновь доработанный паркетник, который только-только стартовал на мексиканском и ближневосточном рынках.

Напомним, после нынешней модернизации Каптива частично вернулась к дизайну исходной «второй» модели, то есть образца 2018 года. Так, на переднем бампере опять красуется вставка с «подковами» по бокам, прежнюю форму приняли радиаторная решетка и расположенные сверху светодиодные ходовые огни, а на заднем бампере вновь появилась длинная светоотражающая полоска. Хотя свежие решения тоже есть, среди них – потемневший хром и новая начинка задних фонарей. Длина паркетника равна 4670 мм, колесная база – 2750 мм.

Chevrolet Captiva второго поколения после рестайлинга 2023 года
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Chevrolet Captiva второго поколения после рестайлинга 2023 года
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Chevrolet Captiva второго поколения после рестайлинга 2023 года
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Chevrolet Captiva второго поколения после рестайлинга 2023 года
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Как и в других странах, в Узбекистане Chevrolet Captiva предложат с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5, на местной версии она выдает 149 л.с. и 255 Нм. Мотор сочетается с вариатором, привод только передний.

На выбор доступны три комплектации – LT1, LT2 и Premier. В арсенале базового кроссовера значатся защита картера двигателя, 18-дюймовые колеса, противотуманки, задний парктроник, шесть подушек безопасности, ESC, кондиционер, мультимедийная система с вертикальным планшетом (10,4”), камера заднего вида и круиз-контроль. 

Chevrolet Captiva второго поколения после рестайлинга 2023 года
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Chevrolet Captiva второго поколения после рестайлинга 2023 года
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Начиная с версии LT2 Каптива имеет семиместный салон и датчик света. Топовое исполнение Premier – это еще светодиодные фары, камеры кругового обзора, климат-контроль, панорамный люк в крыше и передний парктроник.

Продажи Chevrolet Captiva стартуют в Узбекистане в ближайшее время, цены пока не объявлены.

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1 комментарий
12.09.2023 20:25
Papirus

Шеви конечно испохабили свой имидж еще переклеивая бабочки на Дэу и ТАЗ. Но даже для недоразвитых стран клеить логотип Шеви на китайское ведро - это днище.

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