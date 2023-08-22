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Кроссовер Chevrolet Captiva вернулся к старому дизайну после рестайлинга

22.08.2023 1216 4 1

Впрочем, использованы не все прежние дизайнерские решения, да и обновки снаружи все-таки есть. Еще расширен список оборудования, а вот технику трогать не стали.

Трехрядный паркетник, который марка Chevrolet считает Captiva второго поколения, дебютировал в 2018 году. Модель является клоном «китайца» Baojun 530 (Baojun – совместный проект концернов General Motors и SAIC), ее продают в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. В 2020-м представили рестайлинговую Каптиву, а первым рынком для нее стала Мексика (но в 2021 году), где дореформенный SUV вовсе не был доступен. К слову, там кроссовер пришелся по нраву покупателям: по итогам 2022-го он занял десятую строчку рейтинга самых популярных моделей (19 178 единиц), обогнав Kia Seltos (17 137 шт.), Chevrolet Tracker (17 060 шт.) и Toyota RAV4 (12 074 шт.). И вот Chevrolet Captiva еще раз модернизировали, и снова первыми посвежевший кросс получили мексиканцы.

Обновленная Chevrolet Captiva
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Chevrolet Captiva после предыдущего рестайлинга
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Исходная Chevrolet Captiva второго поколения
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Самое интересное – кросс частично вернулся к дизайну Каптивы образца 2018 года (листайте верхнюю галерею). Так, на переднем бампере опять красуется вставка с «подковами» по бокам, которые обрамляют блоки основных фар, прежнюю форму также приняли радиаторная решетка и расположенные сверху диодные ходовые огни, а на заднем бампере вновь появилась длинная светоотражающая полоска. Впрочем, не будем забывать о том, что исходный паркетник Шеви в Мексике не продавали, так что там такой облик в новинку. Да и свежие решения все же есть: это потемневший хром, новая начинка задних фонарей и иные 18-дюймовые колеса. Еще расширена палитра цветов кузова.

Обновленная Chevrolet Captiva
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Обновленная Chevrolet Captiva
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Обновленная Chevrolet Captiva
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Обновленная Chevrolet Captiva
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Интерьер прежний, разве что вставки на передней панели теперь сделаны из перфорированной «кожи». Во всех комплектациях Captiva 2024 модельного года есть шесть подушек безопасности (прежде были предусмотрены только для топ-версии, у остальных исполнений было четыре «эйрбэга»), в список стандартного оборудования все так же входят мультимедиа-система с вертикальным планшетом и круиз-контроль. Обновки для самого дорогого варианта Premier – климат-контроль вместо кондиционера и камеры кругового обзора. Как и раньше, кроссовер доступен с пяти- или семиместным салоном.

Обновленная Chevrolet Captiva
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Обновленная Chevrolet Captiva
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Обновленная Chevrolet Captiva
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Обновленная Chevrolet Captiva
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Технику реформы не затронули: Каптива оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 146 л.с., которая работает в паре с вариатором. Привод исключительно передний.

В Мексике цена обновленного кроссовера Chevrolet Captiva лежит в диапазоне от 28 700 до 32 400 долларов. Отметим, переживший предыдущий рестайлинг паркетник появился лишь на некоторых рынках, а вот нынешняя модернизация, вероятно, станет глобальной.

Обновленная Chevrolet Captiva
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Обновленная Chevrolet Captiva
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Между тем у Каптивы есть родные братья под другими марками (донорский Baojun 530 уже канул в Лету) – MG Hector и Wuling Almaz. Эти паркетники тоже недавно обновились, причем у каждого из них оказалась своя программа рестайлинга.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Chevrolet Chevrolet Captiva Baojun Baojun 530

 

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Комментарий отправлен
4 комментария
22.08.2023 12:08
Валерий

По параллельному импорту завозится в Россию.

22.08.2023 13:22
Papirus

И сколько их тут умудрились продать? Штук пять? И те, наверное, в госструктуры.

22.08.2023 13:21
Papirus

Ну назвали бы его Дэу, еще куда ни шло. Но зачем опять позорить марку Шевроле?!

1
22.08.2023 15:54
Яшка

Понял...вычёркиваем.

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