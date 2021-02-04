Скорый рестайлинг принёс кроссоверу Chevrolet Captiva огромный планшет

Американская марка почти полностью раскрыла обновленную Каптиву. Первыми такой кросс получат жители Мексики, затем он доберется и до других рынков.

Паркетник, который в Chevrolet считают Captiva второго поколения, дебютировал в 2018-м. Модель не является собственной разработкой компании – галстук-бабочку нацепил «китаец» Baojun 530. Напомним, бренд Baojun – это совместный проект концернов General Motors и SAIC. Производство «второй» Каптивы налажено в Поднебесной же, оттуда машины поставляют в страны Южной Америки и Ближнего Востока (в планах также была Юго-Восточная Азия, но из этого региона Шеви практически ушла). А минувшей осенью кроссовер анонсировали еще и для Мексики, причем там модель появится сразу в обновленном виде. Свой анонс марка тогда сопроводила несколькими фото и тизерным роликом, салон на них показали мельком и частями. Теперь же дизайн полностью раскрыт.

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Если дорестайлинговая Captiva повторяет «первозданный» Baojun 530 (этот кросс на рынке с 2018-го), то паркетник 2022 модельного года (так он заявлен для Мексики) сделан из рестайлингового же «китайца», то есть образца 2019 года. Итого, кроссовер Chevrolet получил новые радиаторную решетку и бамперы, а расположенные сверху светодиодные дневные ходовые огни стали еще у́же, плюс они теперь объединены между собой хромированной полоской. С багажной двери блестящую плашку, наоборот, убрали. Еще для Captiva в Мексике заявлены 18-дюймовые диски, тогда как у Baojun 530 бывают только 17-дюймовые.



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Внутри кросс Шеви тоже скопировал «китайца», главная обновка – мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 10,4 дюйма (у дореформенной Captiva 8-дюймовый «парящий» экран). Центральные дефлекторы обдува отныне расположены по бокам от тачскрина, а не под ним, исчез отдельный блок управления «климатом» (все настройки теперь на экране). Кроме того, паркетник обзавелся новой «приборкой» и панорамной крышей со сдвижной секцией, также модели обещаны четыре подушки безопасности, кнопка запуска мотора, камера заднего вида и парктроник. Как и в других странах, в Мексике Captiva предложат в пяти- или семиместном исполнении (в Китае у Baojun 530 еще есть шестиместный вариант).



Дореформенная Chevrolet Captiva 1 / 3 Дореформенная Chevrolet Captiva 2 / 3 Дореформенная Chevrolet Captiva 3 / 3

О технике мексиканской версии по-прежнему ни слова. Впрочем, двигатель наверняка перешел с «китайца»: это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 147 л.с. (таким же мотором оснащается и дореформенная Captiva в других странах). Дорестайлинговый кросс Chevrolet доступен с «механикой» или вариатором, те же коробки, скорее всего, будут и у мексиканской Каптивы (ими же комплектуется и посвежевший Baojun 530). Полный привод ни одной из версий не положен в принципе – только передний.



В Мексике продажи Chevrolet Captiva стартуют в ближайшее время, позже обновленный паркетник доберется и до других стран. Но в России такой кросс можно не ждать.

Актуальный Baojun 530. Кросс вышел на китайский рынок в 2018-м, а уже в 2019-м пережил рестайлинг, и это обычная практика для Поднебесной 1 / 2 Актуальный Baojun 530. Кросс вышел на китайский рынок в 2018-м, а уже в 2019-м пережил рестайлинг, и это обычная практика для Поднебесной 2 / 2

Между тем у Baojun 530 есть еще два брата: в Индонезии кроссовер известен как Wuling Almaz (Wuling тоже является совместным проектом GM и SAIC), а в Индии это MG Hector (марка MG принадлежит SAIC). Паркетник Wuling, видимо, также ждет рестайлинг, а вот Гектор уже обновился, но по отдельной программе, ведь у этого SUV изначально был свой дизайн.

