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Брат Chevrolet Captiva пережил отдельный рестайлинг

10.08.2023 84 0 0

Семиместный паркетник бренда Wuling обрёл иное «лицо», корму тоже доработали. Интерьер же почти прежний, технику вовсе не тронули.

Кроссовер Wuling Almaz дебютировал в 2019 году, он адресован в основном Индонезии, там покупателям предложены машины локальной сборки. Модель не разработана с нуля: это клон Baojun 530 (марки Wuling и Baojun – совместные проекты General Motors и китайского концерна SAIC). Причем у «пятьсот тридцатого» есть еще пара производных – MG Hector и паркетник, который позиционируют в качестве Chevrolet Captiva второй генерации. В 2021-м Алмаз слегка модернизировали, тогда у него появился черно-красный декор и приставка RS (по задумке маркетологов, означает Rising Star). А вот исходный Baojun и Каптива к тому моменту уже пережили полноценный рестайлинг, в 2022-м преобразился и Гектор. Теперь же наконец пришла очередь Wuling Almaz RS: премьера состоялась в рамках открывшегося сегодня в Джакарте автосалона.

Было — стало

Как и паркетник MG, Алмаз обновлен по отдельной программе. Модели Wuling достались оригинальные передний бампер и радиаторная решетка, причем решетку перенесли ниже. На заднем бампере красуется новая хромированная накладка, а на багажной двери вместо эмблемы теперь надпись с названием марки. Также изменен дизайн 18-дюймовых дисков. В Индонезии наряду с «традиционным» SUV еще представлен гибрид (у остальных братьев такой версии нет), особенности обновленного бензоэлектрического варианта – акценты синего цвета.

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Интерьер прежний, разве что освежили материалы отделки. Индонезийцам кроссовер предложен только в семиместном исполнении, тогда как у Chevrolet Captiva вдобавок имеется пятиместная версия, а MG Hector бывает шестиместным. В списке оборудования Wuling Almaz RS значатся мультимедиа-система с вертикальным планшетом, цифровая приборка, «кожаная» обивка, панорамный люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой.

Техники реформы не коснулись. «Традиционный» Almaz RS оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 140 л.с., которая работает в паре с вариатором. У гибрида двухлитровый атмосферник, совокупная отдача такого кросса – 174 л.с. Привод в любом случае только передний.

В Индонезии уже принимают заказы на рестайлинговый паркетник, цена чисто бензинового Алмаза – от 28 800 долларов, гибрид обойдется минимум в 31 000 долларов.

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