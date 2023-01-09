Дебютировал рестайлинговый брат Chevrolet Captiva: кроссовер объявлен новым поколением

Пятиместный кроссовер под именем Hector в гамме бренда MG появился в 2019 году, в 2020-м он обрел трехрядную версию со своим обликом и приставкой Plus. Эти паркетники собирают и продают исключительно в Индии, но модель не создана с нуля: она представляет собой перелицованный китайский Baojun 530, у которого есть еще два родственника – Chevrolet Captiva второй генерации и Wuling Almaz (марки Baojun и Wuling – совместные проекты концернов General Motors и SAIC). В начале 2021-го индийский MG Hector слегка обновили (в частности, ему досталась решетка с точечным рисунком), в августе прошлого года был анонсирован еще раз доработанный SUV. А вот полноценную презентацию провели только сейчас. К слову, такой Гектор объявлен моделью следующего поколения (The Next-Gen), хотя это все же рестайлинг. Ну и добавим, что исходный Baojun 530 пережил масштабную модернизацию еще в 2019-м, «вторая» Captiva преобразилась по подобию «китайца» в 2021 году.
Гектору досталась гигантская радиаторная решетка, на которой красуется множество блестящих мелких ромбов. Еще заменили бамперы, вдобавок иначе оформлены блоки основных фар (расположенные выше диодные полоски ходовых огней не тронули), а задние фонари теперь объединены между собой функциональной плашкой. Кроме того, палитра цветов кузова расширена за счет нового оттенка Dune Brown. Как и прежде, для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса. Трехрядный MG Hector (семи- или шестиместный) остался в строю, но отныне этот SUV выглядит так же, как и пятиместный паркетник, хотя «фамилию» Plus сохранили.
Внутри переделали переднюю панель, центральный тоннель и карты дверей, еще кросс получил иной рычаг коробки. Но главная обновка – мультимедийная система с 14-дюймовым вертикальным тачскрином и более продвинутым голосовым управлением (мультимедиа теперь понимает свыше 100 голосовых команд против примерно 35 у дореформенного кросса). Отметим, у прежнего Гектора тоже «портретный» планшет, но он меньше (10,4”, такой положен рестайлинговому SUV в начальных комплектациях). Также список оборудования пополнили цифровая «приборка» и комплекс систем безопасности ADAS, в который вошли адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и помощи в пробках. Правда, последний набор предусмотрен только для самого дорогого исполнения.
Как и дореформенный кросс, обновленный MG Hector оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 143 л.с. и 170-сильным фиатовским турбодизелем Multijet II 2.0 (у остальных братьев дизеля нет). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой «механикой», бензиновый движок также может работать в паре с вариатором. Для дореформенного паркетника с полуторалитровым мотором еще был предусмотрен 48-вольтовый стартер-генератор: в брошюре, посвященной рестайлинговому SUV, гибридный довесок отсутствует, но местные профильные СМИ пишут, что Гектор все же сохранил такую опцию. Привод в любом случае исключительно передний.
Цены обновленного MG Hector объявят позже. За дорестайлинговый паркетник просили минимум 17 000 долларов.
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Вот как можно было так обос..ть некогда легендарную марку? Лучше б умерли вмести с СААБом чем такой позор.