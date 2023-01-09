Дебютировал рестайлинговый брат Chevrolet Captiva: кроссовер объявлен новым поколением

Пятиместный кроссовер под именем Hector в гамме бренда MG появился в 2019 году, в 2020-м он обрел трехрядную версию со своим обликом и приставкой Plus. Эти паркетники собирают и продают исключительно в Индии, но модель не создана с нуля: она представляет собой перелицованный китайский Baojun 530, у которого есть еще два родственника – Chevrolet Captiva второй генерации и Wuling Almaz (марки Baojun и Wuling – совместные проекты концернов General Motors и SAIC). В начале 2021-го индийский MG Hector слегка обновили (в частности, ему досталась решетка с точечным рисунком), в августе прошлого года был анонсирован еще раз доработанный SUV. А вот полноценную презентацию провели только сейчас. К слову, такой Гектор объявлен моделью следующего поколения (The Next-Gen), хотя это все же рестайлинг. Ну и добавим, что исходный Baojun 530 пережил масштабную модернизацию еще в 2019-м, «вторая» Captiva преобразилась по подобию «китайца» в 2021 году.

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Гектору досталась гигантская радиаторная решетка, на которой красуется множество блестящих мелких ромбов. Еще заменили бамперы, вдобавок иначе оформлены блоки основных фар (расположенные выше диодные полоски ходовых огней не тронули), а задние фонари теперь объединены между собой функциональной плашкой. Кроме того, палитра цветов кузова расширена за счет нового оттенка Dune Brown. Как и прежде, для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса. Трехрядный MG Hector (семи- или шестиместный) остался в строю, но отныне этот SUV выглядит так же, как и пятиместный паркетник, хотя «фамилию» Plus сохранили.



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Внутри переделали переднюю панель, центральный тоннель и карты дверей, еще кросс получил иной рычаг коробки. Но главная обновка – мультимедийная система с 14-дюймовым вертикальным тачскрином и более продвинутым голосовым управлением (мультимедиа теперь понимает свыше 100 голосовых команд против примерно 35 у дореформенного кросса). Отметим, у прежнего Гектора тоже «портретный» планшет, но он меньше (10,4”, такой положен рестайлинговому SUV в начальных комплектациях). Также список оборудования пополнили цифровая «приборка» и комплекс систем безопасности ADAS, в который вошли адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и помощи в пробках. Правда, последний набор предусмотрен только для самого дорогого исполнения.



Обновленный MG Hector

Как и дореформенный кросс, обновленный MG Hector оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 143 л.с. и 170-сильным фиатовским турбодизелем Multijet II 2.0 (у остальных братьев дизеля нет). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой «механикой», бензиновый движок также может работать в паре с вариатором. Для дореформенного паркетника с полуторалитровым мотором еще был предусмотрен 48-вольтовый стартер-генератор: в брошюре, посвященной рестайлинговому SUV, гибридный довесок отсутствует, но местные профильные СМИ пишут, что Гектор все же сохранил такую опцию. Привод в любом случае исключительно передний.



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Цены обновленного MG Hector объявят позже. За дорестайлинговый паркетник просили минимум 17 000 долларов.

